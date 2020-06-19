Twitter’ın geçtiğimiz gün sayılı kullanıcıyla test edilmek üzere yayınladığı sesli tweet özelliği, haklı bir sebepten fazlasıyla eleştirildi. Yeni özellik, duymakta güçlük çeken veya duyamayan insanların Twitter tarafından düşünülmediği fikrinin ortaya çıkmasına neden oldu.

Sosyal medya devi Twitter, geçtiğimiz gün yalnızca sınırlı sayıda kullanıcı tarafından test edilebilen bir özellik yayınladı. Twitter’ın yeni özelliği sayesinde kullanıcılar, ses kayıtlarını tweet olarak paylaşabilmeye başladı. Twitter’da yakın zamanda tüm kullanıcılara sunulması planlanan özellik şu anda yalnızca sınırlı sayıda iOS kullanıcısı tarafından kullanılabiliyor.

Twitter’ı daha kullanışlı bir platform hâline dönüştürmesi beklenen yeni sesli tweet özelliği, bugün farklı tartışmalara da yol açtı. Birçok insan yeni özelliğin oldukça kullanışlı olabileceğini söylese de bazı kullanıcılar, haklı bir şekilde Twitter’ın yeni özelliğine ve Twitter’a tepki gösterdi.

Twitter, belli bir kesimi umursamıyor:

Twitter’ın yeni özelliğinin en eleştirilen yanı, bu özelliğin ulaşılabilirliği, yani hangi kullanıcılara hitap ettiği ve hangi kullanıcılar tarafından kullanılabileceği oldu. Twitter üzerinde birçok isim, şirketin geliştirdiği yeni özelliği duymakta güçlük çeken veya duyamayan insanların dışlandığı bir özellik olarak tanımladı.

Bildiğiniz üzere YouTube ve Facebook gibi mecralar da tamamen ses dosyası olmasa da yalnızca sesten oluşan içeriklerin paylaşımına izin veriyor ancak bu platformlarda bu tür içeriklere altyazılar gibi açıklayıcı unsurlar eklenebiliyor. Böylelikle duyma güçlüğü çeken veya duyamayan insanlar, bu içeriklerde anlatılanı bir sorun yaşamadan anlayabiliyorlar.

Twitter ve tepki gösteren kullanıcılar arasında geçen konuşmalardaysa bu özellik hakkında ilginç bir gerçek de ortaya çıktı. Andrew Hayward isimli bir kullanıcı, Twitter’ın ulaşılabilirliğini sağlayan ekibin resmi bir ekip olmadığını, gönüllülerden oluşan bir ekip olduğunu söyledi.

Tüm bu konuşmaların ardındansa Twitter’ın resmi destek hesabı Twitter Support’tan bir açıklama paylaşıldı. Paylaşılan tweet’lerde Twitter’ın yeni özelliğinin herhangi bir engeli yüzünden kullanamayacak insanlara uygun yapılmadan önce denenmeye başlanmasının bir hata olduğu belirtildi. Şirket, özelliği geliştireceklerini de ekledi.