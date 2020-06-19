Sosyal medya platformları arasında sevilen bir uygulama olmasıyla öne çıkan Snapchat, Juneteenth isimli yeni filtresi için özür diledi. Kullanıcıların gülümseyerek zincirlerini kırmalarını sağlayan filtre oldukça tartışılmış ve tepki çekmişti.

Günümüzde sosyal medya denilince akla gelen ilk isimlerden bir tanesi de Snapchat platformu. Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahip platform, bu kez bir özür haberiyle gündemde. Oldukça renkli ve farklı arayüzüne eklediği eğlenceli filtrelerle tanınan platform son günlerde kullanıma açtığı Juneteenth isimli filtresiyle tepki çekti ve eleştirilerin hedefi oldu. Kullanıcılardan zincirleri kırmak için gülümsemesini isteyen filtre yüzünden tartışmaların odağı hâline gelen Snapchat, söz konusu filtreyi platformdan kaldırdı ve yanlış anlaşılmalar için özür diledi.

Snapchat ekibinden konuyla ilgili açıklamada bulunan kişi, Juneteenth isimli filtreyi rahatsız edici bulan platform topluluğunun her üyesinden özür dilediklerini belirtti. Juneteenth, 1865’te Teksas’ta köleleştirilmiş hâlde yaşayan bir grup insanın Abraham Lincoln’ün Kurtuluş Bildirisi’ni imzalamasından iki yıl sonra ABD’deki kölelik sisteminin sona erdiğini öğrendiği günün yıl dönümü olarak biliniyor. Söz konusu filtredeyse Pan African bayrağına benzeyen bir zemin önünde görünen kullanıcıların arkada yer alan zincirleri kırması için gülümsemesi bekleniyor.

Filtre ırkçılıkla bağdaştırıldığı için tepki topladı:

Snapchat’in filtrelerinin 2015 yılında şirket tarafından 150 milyon dolara satın alınan Looksery ekibi tarafından tasarlandığı biliniyor. Ortaya çıkan haberler sonrası şirkete yakın kaynaklar böyle bir filtrenin ortaya çıkmasının Looksery ekibinin çoğunun Ukrayna’da olması ve Amerikan kültürel tutumlarına aşina olmaması sebebiyle gerçekleştiğini düşündüklerini aktarıyor. Yani bildirilene göre aslında ortada kötü niyetli bir yaklaşım bulunmuyor.

Şirketin son Twitter paylaşımında ırkçılığı kınayan ve ABD'de herkes için eşitlik, özgürlük ve adaleti savunan bir gönderi yayınlaması da dikkat çekici bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından yapılan ve dünyaya yayılan protestolar sonrasında tepki toplayan ve kısa sürede kaldırılan bu filtre için Snapchat’in nasıl yorumlar alacağı ilerleyen günlerde daha net belli olacak.