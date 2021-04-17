Sosyal medya devi Twitter'da gece 03.00 sularında başlayan bir takım sorunlar, aradan saatler geçmesine rağmen halen ortadan kalkmış değil. Konu hakkında 03.53'te açıklama yapan Twitter'dansa henüz sorunun çözüldüğüne dair bir doğrulama gelmedi. Öte yandan Twitter'ın çökmesi, yine Twitter'da gündem oldu.

Sosyal medya devi Twitter, dün gece bir sorunla karşılaştı. Gece Türkiye saati ile 03.00 sularında yaşanan sorun nedeniyle birçok kullanıcı, paylaşılan Tweet’leri göremedi. Tweet’lerin yüklenmesinden kaynaklanan bu sorun dünya genelinde birçok kullanıcıyı etkiledi. Sorun hakkında Twitter’dan da bir açıklama geldi.

Twitter, aynı saatlerde sorunun ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra resmi destek hesabından bir paylaşım yaptı. Yapılan o paylaşımda “Tweet’ler bazılarınız için yüklenmiyor olabilir. Sorunu çözmek için çalışıyoruz.” ifadelerine yer verildi. Twitter tarafından sorunun tamamen çözüldüğüne dair bir açıklama henüz gelmedi. Twitter’ın çöktüğü saatlerdeyse yine Twitter’da “#twitterçöktü” etiketi gündem oldu. Bizler de bu gündem altında yapılan bazı eğlenceli paylaşımları sizler için derledik.

Twitter'ın çöküşü için Twitter'da yapılan paylaşımlar:

Sorun hâlâ devam ediyor:

Twitter’da ilk olarak saatler önce bildirilen sorunlar şu anda da bazı kullanıcılarda kendisini göstermeye devam ediyor. Hem Twitter’da hem de başka platformlarda yapılan paylaşımlara göre kimi kullanıcılar Tweet’leri görüntüleyemiyor veya Tweet paylaşamıyor, kimi kullanıcılarsa hesaplarına dahi giriş yapamıyor. Sorun hakkında bir gelişme yaşandığında sizleri bilgilendireceğiz.