#haddinibilyoutube etiketi Twitter'da kimsenin nedenini anlayamadığı şekilde trendlere girdi. Twitter kullanıcıları bot hesapların Trendler'e soktuğu düşünülen etiket için eğlenceli paylaşımlarda bulundu.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Twitter, özellikle "Trendler" özelliği ile gündemi takip etmek için en çok tercih edilen platformların başında geliyor. Twitter Trendler, çoğunlukla binlerce kişinin paylaşımda bulunduğu, geniş kitleleri ilgilendiren olayları listenin zirvesine taşıyor olsa da zaman zaman bot hesaplar ile gerçek bir gündeme ait olmayan etiketlerin Trendler'de üst sıralara çıktığını görebiliyoruz.

Gerçek bir gündem olmadığı halde Twitter Trendler'de üst sıralara çıkan etiketlerden biri de "#haddinibilyoutube" oldu. An itibarıyla #haddinibilyoutube etiketi kullanılarak binlerce paylaşım yapılmış ve etiket Twitter Trendler'de 4. sıraya kadar çıkmış olmasına rağmen etiket ile yapılan paylaşımlara baktığımızda konunun ne olduğundan ziyade konunun ne olduğunu anlamaya çalışan kullanıcıların paylaşımları ile karşılaşıyoruz.

Hemen her türlü gündemden mizah çıkarabilen sosyal medya kullanıcıları, ortaya hiçbir gerçek "konu" yokken Trendler'e giren #haddinibilyoutube etiketiyle de mizah yapmayı pas geçmedi. Bizler de YouTube'a haddini bildirmeye çalışırken Trendler'de kaybolan Twitter kullanıcılarının eğlenceli paylaşımlarını sizler için derledik.

#haddinibilyoutube etiketi ile yapılan Twitter paylaşımlarından bazıları: