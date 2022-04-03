Twitter, Spotify Gibi Siteler 90'lı Yıllarda Olsaydı Nasıl Görünürdü?

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Zyro adlı bir web tasarımcısı, ekibiyle birlikte sosyal medya hesapları 1990'lı yıllarda popüler olsaydı nasıl görünürdü sorusuna yeni bir cevap verdi. 90'lı yılların tarzını modern uygulamalarla birleştiren ekip, YouTube ve Twitter gibi 8 farklı sitenin nostaljik tasarımlarını çizdi.

Milyonlarca kişinin kullandığı uygulama ve sosyal medya platformları, en yeni teknolojilerle tasarlanarak kullanıcılara kolay, modern ve şık bir görünüm sunmayı hedefliyor. Zyro adlı bir web tasarımcısı, Spotify, Twitter ve Twitch gibi uygulamaları aşina olduğumuz modern tasarımlarından uzaklaştırıp, bu uygulamalara nostaljik bir hava vermeye çalıştı.

Dünyada en çok kullanılan uygulamaları yeniden elden geçiren Zyro, yapmış olduğu tasarımlarla tüm bu sitelere nostaljik bir 1990'lar görüntüsü vermeyi başardı. Zyro ve ekibinin yapmış olduğu bu çalışma, 90'lı yıllarda internet bu kadar yaygın olsaydı sosyal medya platformları nasıl görünürdü sorusuna yeni bir bakış açısı getirdi.

90'lı yılların tarzı, modern uygulamalarla birleşti

zyro twitch

Zyro ve ekibi, bu projeyi hayata geçirebilmek için her bir uygulamanın internet sitesinde yer alan tasarım geçmişlerini inceledi. Daha sonra bu tasarımlar, 90'lı yılların tarzını yansıtan piksel görüntülere entegre edildi ve kullanıcıların sıfırdan etkileşime girebileceği siteler sıfırdan yaratıldı. İşte o muhteşem tasarımlar:

90'ların Twitter'ı:

twitter

90'ların YouTube'u:

youtube

90'ların Facebook'u:

facebook

90'ların Spotify'ı:

spotify

90'ların Twitch'i:

twitch

90'ların Airbnb'si:

airbnb

90'ların Disney+'ı:

disney+
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90'ların WhatsApp'ı:

whatsapp

Kaynak : https://zyro.com/popular-websites-90s
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