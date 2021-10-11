Twitter, kullanıcılarının uzun zamandır talep ettiği, engelleme yoluna başvurmadan doğrudan takipçi çıkarma özelliğini sonunda yayınladı. Özellik, şu anda yalnızca web tarafında kullanılabilir durumda.

Twitter, bugüne kadar kullanıcılarını ilginç ve olması gereken bir özellikten mahrum bıraktı. Twitter kullanan bir kişi, istemediği bir takipçiyi, takipçi listesinden doğrudan kaldıramıyordu. Elbette bunun yerine alternatif bir çözüm vardı: Kişiyi engelleyip ardından engeli kaldırmak. Fakat bu durum çoğunlukla ikinci durum için üşendiğimizden kişinin sürekli engellenmiş olarak kalmasına neden de olabiliyordu.

Geçtiğimiz haftalardaysa Twitter, kullanıcılarının uzun zamandır istediği doğrudan takipçi kaldırma özelliğini teste almıştı. Özellik, haftalar süren testleri ardından bugün en sonunda yayınlandı. Özellikle birlikte kullanıcılar, istemediği bir takipçiyi takipçi listelerinden doğrudan kaldırma imkânına sahip oldular.

Yeni özellik böyle gözüküyor:

(Teşekkürler, ‘öğeyi denetle’.)

Herhangi bir takipçinizin sizi takip etmesini istemiyorsanız artık yapmanız gereken şey yalnızca üç adımdan oluşuyor:

Profil’den ‘ Takipçi ’ seçeneğine tıklayarak takipçilerinizin listelendiği sayfaya gelin.

’ seçeneğine tıklayarak takipçilerinizin listelendiği sayfaya gelin. Takipçileriniz arasından çıkarmak istediğiniz bir kullanıcının yanındaki üç nokta işaretine basın.

işaretine basın. Açılan menüde ‘Bu takipçiyi kaldır’ seçeneğine basın.

Twitter’ın takipçi çıkarma özelliği, henüz yalnızca web sürümünde çalışıyor. Özelliğin yakın zamanda mobil tarafa da gelmesi bekleniyor.