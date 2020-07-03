Twitter, Tweet Düzenleme Butonunu Getirecek (Ama Bir Şartla)

Twitter'ın yıllardır beklenen tweet düzenleme özelliği ile ilgili bir gelişme yaşandı. Platform yetkilileri, bunun mümkün olabileceğini söylediler. Ancak Twitter ekibi, bu özelliğin aktif olabilmesi için kullanıcılara bir şart sundu.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Twitter, bugün çok sayıda internet kullanıcısının uğrak noktalarından bir tanesi. Platformun yaygın olarak kullanılıyor olması, kullanıcıların Twitter'da gündem belirlemelerine bile sebep oluyor ve bu durumun farkında olan geliştirici ekip de kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunabilmek için elinden geleni ardına koymuyor.

Twitter kullanıcılarının çok uzun zamandır gelmesini istedikleri bir özellik var. Bu özellik, kullanıcıların yaptıkları paylaşımın düzenlenebilmesi. Platform bugüne kadar bu konuyla ilgili net bir tavır sergilemedi. Ancak kullanıcılar, tweet düzenleme özelliğinin bir gün mutlaka geleceğinden hep emin oldular. Şimdiyse Twitter, konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Tweet düzenlemesi yapılabilir ancak bir şartla

Platformun resmi hesabından yapılan açıklamalarda, kullanıcıların bir düzenleme butonuna kavuşabilecekleri ifade edildi. Aslına bakacak olursak bu büyük bir müjdeydi. Çünkü kullanıcılar, yıllardır bekledikleri bir özelliğe nihayet kavuşabilecekti. Buna rağmen Twitter, tweet düzenleme özelliğini bir şarta bağladı. Peki bu şart neydi dersiniz?

İşte Twitter'ın tweet düzenleme özelliği ile ilgili sunduğu o şart

Herkes maske taktığında bir düzenleme butonuna sahip olabilirsiniz.

Twitter yetkilileri, yaptıkları açıklamalarda düzenleme butonunun ancak herkes maske taktığında mümkün olacağını belirtiyor. 2020 yılının ilk günlerinden beri tüm dünyanın üzerine kabus gibi çöken koronavirüs salgını, Twitter yöneticileri tarafından da önemseniyor ve şirket de bu önemli özellik için sunduğu şartı, koronavirüs salgını üzerinden koymuş durumda.

Koronavirüs salgınıyla mücadelenin en kolay yolu maske kullanımı. Bu zaten artık herkes tarafından bilinen sugötürmez bir gerçek. Ancak dünya genelinde bu tedbire yeteri kadar uyulmadığı da aşikar. Yani eğer sizler de bu özelliği uzunca bir süredir bekliyorsanız, tweet düzenleme butonunun kolay kolay gelmeyebileceğini unutmamanız gerekiyor. Önümüzdeki günler, Twitter'ın tweet düzenleme butonu ile ilgili çok şeye gebe olabilir.