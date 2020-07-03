Gerçek Hayatta Twitter: Bu Melodi Kuşlar Arasında Viral Oldu

Kanada'da yaşayan beyaz boğazlı serçeler, yıllar boyunca çıkardıkları melodiyi bırakarak daha farklı bir şekilde ötüyorlar. Bu durumun nedenini araştıran bilim insanları, viral hale gelen yeni melodinin bugüne kadar görülmemiş bir hızda yayıldığını ve bu durumun bir istisna olduğunu söylüyorlar.

Serçeler, dünyanın hemen her yerine yayılmış durumdalar. Üstelik farklı farklı türlere sahip olan serçeler, gerek görünümleri gerekse sesleri ile çoğu zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Şimdiyse Kanada'daki beyaz boğazlı serçelerle ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. Bu kuşların kendi kendilerine yeni bir ötüş sesi öğrendikleri ve bu sesi viral hale getirdikleri ortaya çıktı.

Uzmanlara göre kuşlar, öterken çıkardıkları melodilerini nadiren değiştirler. Ayrıca bu değişiklik, çoğu zaman yerel bölgelerde sınırlı olur. Kanada'da yaşayan bir beyaz boğazlı serçelerle ilgili yapılan son bir çalışma ise bu kuşların; yeni melodileri viral hale getirdiklerini ortaya çıkardı. Üstelik yerel bir bölgede başlayan kuşlara arası "sosyal medya akımı" ülkenin geneline yayılmaya devam ediyor.

Bilim insanları bu durumu istisna olarak değerlendiriyorlar:

Açıklamalara göre dünya üzerindeki tüm kuşlar, kendi bölgelerini belirlemek ve olası dostlarını çağırmak için öterler. Kanada genelindeki serçeler ise daha çok üç notalı bir ötüş sesine sahiplerdi. Ancak 1960 yılları ile 2000 yılları arasında küçük bir bölgede ortaya çıktığı düşünülen iki notalı yeni bir ses, ilginç bir şekilde ülkenin tümüne yayılıyor. Uzmanlar, yeni notanın çıkış noktasının tek bir serçe olduğunu, bu serçeden de diğer serçelere yayıldığını düşünüyorlar. Yani tıpkı günümüzdeki sosyal medya gibi...

Konuyla ilgili araştırma yapan bilim insanları, beyaz boğazlı serçeler arasında viral hale gelen yeni melodinin 2000 - 2019 yılları arasında yayılmaya başlamış olduğunu ve en sonunda da Kanada'nın neredeyse tümüne yayıldığını söylüyorlar. Üstelik bu yeni melodi, beyaz boğazlı serçelerin yıllar boyunca çıkardıkları eski melodilerin unutulmaya yüz tutmasına neden olmuş. Uzmanlar, eski melodide öten kuşların soylarının tükenmek üzere olduğunu ifade ediyorlar.

Eski melodi ile ötmeye devam eden kuşların soyları tükeniyor:

Bilim insanlarının açıklamalarına göre yeni melodi, Rocky Dağları'nın batısında ortaya çıkmış. Serçelerin göç etme ve kış ile yaz mevsimlerini farklı yerlerde geçirme alışkanlıkları da bu melodinin yayılmasına neden olmuş. Bilim insanları, özellikle de beyaz boğazlı erkek serçelerin sık sık yer değiştirmesinden dolayı diğer beyaz boğazlı serçelerle karıştıklarını belirtiyorlar. Hal böyle olunca da eski sesle ötmeye devam eden kuşların nesli tükeniyor.

Kanada'da viral hale gelen yeni serçe melodisi, yavaş yavaş ABD'ye de sıçramış durumda. Bilim insanları, ABD'nin kuzeyindeki beyaz boğazlı serçelerde de benzer melodilere denk gelindiğini, ancak bu kuşların üreme bölgelerinin genelde Kanada'da olduğu için ABD'deki yayılmanın daha yavaş olabileceğini düşünüyorlar. Uzmanlara göre yıllar sonra ABD kıtasındaki tüm beyaz boğazlı serçeler, yeni melodide ötmeye başlayabilirler.

Serçelerin arasında viral olan gizemli molodiyi aşağıdan dinleyebilirsiniz: