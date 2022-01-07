TikTok’tan ilham alan son sosyal medya platformu olan Twitter, tweetlere tıpkı TikTok’taki gibi videoyla tepki verme özelliğini test etmeye başladı. Şirket, özellik hakkında basit bir gerekçe de sundu.

Seveni olduğu kadar sevmeyeninin de olduğu TikTok, her ne kadar eleştiriliyor olsa da platformun pek çok sosyal medya platformuna ‘ilham’ kaynağı olduğu fazlasıyla açık. Bugüne kadar diğer tüm sosyal medya platformları, en az bir TikTok benzeri özelliği yayımlamışken bugün, Twitter’dan da yeni bir örnek geldi.

Twitter, Tweetleri alıntılama kavramını bambaşka bir boyuta taşımaya başladı. ‘İnternetin SMS’i’ olarak tanımlanan, yazının ön planda olduğu platform, bu bariyeri yıkacak büyük bir atılım yaparak Tweetlere video ile tepki verme özelliğini test etmeye başladı. Özellik, Twitter’ın Kıdemli Ürün Yöneticisi Sam Haveson tarafından da test olarak paylaşıldı.

Twitter'ın video ile tepki verme özelliği böyle görünecek

Özelliğin canlı örneği:

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Şu anda yalnızca sınırlı sayıdaki iOS kullanıcıları için kullanıma açılan test özelliği, Twitter’a ‘Tweeti tepkiyle alıntıla’ seçeneğini ekledi. Bu seçeneğe basıldığında kullanıcılar, Tweetin ekranda yer alacağı şekilde video çekerek Tweet hakkındaki yorumlarını paylaşıyorlar. Twitter’ın yeni özelliğineyse elbette Twitter kullanıcılarından tepki gecikmedi.

Twitter, platformu amacının dışına çıkarmakla suçlanırken şirket, böyle bir özelliğin neden test edildiği konusunda açıklamada bulundu. Şirket, özelliği kullanıcılara ‘kendilerini ifade etmeleri için daha yaratıcı yollar’ vermek istediği için geliştirdiğini belirtti. Özelliğin Twitter’a kalıcı olarak yerleşip yerleşmeyeceği, sınırlı sayıdaki iOS kullanıcılarının vereceği geri dönüşe bağlı olacak.