Son zamanlarda yepyeni özellikleri ile karşımıza çıkan Instagram, hikâyelere yönelik yeni bir özelliği platforma getirmeyi planlıyor. Gelen haberlere göre kullanıcı etkileşimini artırmak isteyen şirket, hikâyelerin beğenilmesini sağlayan yeni bir özelliğini bazı kullanıcılarda test etmeye başladı.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, gün geçtikçe kullanıcı deneyimini iyileştirmeye ve yeni özellikleri kullanıma sunmaya çalışıyor. Dev platforma yakın zamanda gelmesi planlanan, birçok kullanıcı tarafından özlenen ‘kronolojik akış’ gibi, bazı özellikleri dün sizlerle paylaşmıştık.

Bunun dışında şirket, geçtiğimiz haftalarda ’60 saniyelik hikâyeler’ özelliğini ülkemize getirmiş, bazı kullanıcılarda test etmeye başlamıştı. Şimdi de yeni bir özelliğin platforma eklenebileceği ifade edildi. Gelen haberlere göre Instagram, hikâyelerin beğenilmesini sağlayan yeni bir özelliği bazı kullanıcılarda test etmeye başladı.

‘Hikaye Beğenileri’

Tech Crunch’ın haberine göre Meta’ya (eski adıyla Facebook) bağlı olan Instagram, dünya çapında sınırlı kullanıcıda ‘hikaye beğenme’ özelliğini test etmeye başladı. Yapılan açıklamalarda yeni özellikle hikayelerin beğenilebileceği; bu beğenilerin ise yalnızca hikâyeyi paylaşan kullanıcı tarafından görülebileceği ifade edilirken beğeni sayısının herkese açık hâle getirilmesinin planlanmadığı aktarıldı. Meta tarafından özellikle ilgili yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

“İnsanların, değer verdikleri kişilerle daha fazla bağlantı kurmasına yardımcı olmak için yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Bunlardan biri olan ‘Hikâye Beğenileri’ni de test etmeye başladık. Bu özellik; hikâyelerin beğenilmesine, bu beğenilerin de yalnızca gönderiyi paylaşan kişi tarafından görülmesine olanak tanıyacak”

Bilindiği üzere şu anda Instagram hikâyelerine farklı emojiler kullanarak tepki vermek mümkün. Bu özellikte de yeni özelliğe benzer bir şekilde tepkiler yalnızca gönderiyi paylaşan kişi tarafından görüntülenebiliyor. Daha önce etkileşimleri artırmak için ‘Seninki’ isimli özelliğini kullanıma açan şirket, şimdi de ‘Hikâye Beğenileri’ özelliği ile kullanıcıların etkileşimlerinin artırılmasını amaçlıyor. Özelliğin ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağı ile ilgili ise şu an için herhangi bir bilgi bulunmuyor.