Twitter resmi hesabından ‘bazı iyi haberler’ notuyla yaptığı bir duyuruda, Twitter’a yüklenen videoların artık daha az pikselli görünerek daha kaliteli olacağını duyurdu.

Kurulduğu 2006 yılından beri sürekli kendisini geliştiren ve sosyal medyanın en önemli platformlarından biri olan Twitter, özelliklerini güncellemeye ve iyileştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde topluluklar özelliği, akıştaki tweetlerin sırası konusunda ortaya çıkan problemlerin düzeltilmesi, Space bölümünde konu etiketi özelliği gibi gelişmeleri duyurmuş ve bunları düzeltmek için güncelleme yayınlayacağını söylemişti.

Twitter, geçtiğimiz gün resmi hesabından paylaştığı bir video ile birlikte ise, videolardaki kalite sorununu düzelteceğini, bu konuda güncellemeler üzerine çalıştıklarını belirtti. Uzun bir süredir bu konuda kullanıcıları iyi bir deneyim sunmayan Twitter, videolardaki kalite düşüklüğü sorununu gidererek kullanıcılarını memnun etmeyi hedefliyor.

Bazı iyi haberler değil, çok iyi haberler:

Twitter’ın ‘bazı iyi haberler’ notuyla paylaşım yaptığı açıklamada, güncellemeler yapıldığı belirtilerek, “Bugünden itibaren, daha iyi bir izleme deneyimi için Twitter’a yüklediğiniz videolar daha az pikselli görünecek.” ifadelerine yer verildi. Vaadedilen deneyim Twitter kullanıcılarını heyecanlandırırken, bu konuda çaba sarf edildiğini görmek elbette umut veriyor.

Uygulama araştırmacısı Jane Manchun Wong, söz konusu iyileştirmeleri test etmek için Twitter’a bir video yükledi. Video her ne kadar daha iyi görünüyor olsa da, iyileştirmelerin tam olarak anlaşılabildiği de söylenemez. Wong bu videoyu yayınladıktan sonra, açıklanan iyileştirmelerin Twitter Media Studio’da halen desteklenmediği belirtildi. Twitter’ın geliştirmekte olduğu özellikleri önceden duyurmasıyla bilinen Jane Manchun Wong, Twitter’ın video hızı ayarlanmasına olanak sağlayacak yeni bir güncelleme üzerinde çalıştığını ortaya çıkarmıştı.