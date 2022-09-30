Twitter, tweet düzenleme özelliğinin nasıl çalışacağını gösteren bir paylaşım yaptı. Twitter Blue resmi hesabından yapılan paylaşım, yıllardır beklenen özelliğin neredeyse tüm detaylarını gözler önüne seriyor.

Dünyanın en popüler mikroblog platformu Twitter, uzun bir süredir tweet düzenleme özelliği üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Getiğimiz dönemlerde, bu özelliğin nasıl görüneceğine dair birkaç bilgiye erişmiş olsak da özelliğin tüm detaylarıyla ilgili bilgi sahibi olamamıştık. Şimdiyse bu konuyla ilgili çok önemli bir gelişme yaşanmış durumda.

Twitter, ücretli abonelik sistemi olan Twitter Blue'ya ait resmi hesaptan bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşım, tweet düzenleme özelliğinin nasıl çalışacağını gözler önüne seriyordu. Gelin lafı daha fazla uzatmayalım ve Twitter'ın paylaşımına yakından bakalım.

İşte düzenlemiş ilk tweet karşınızda:

Tweet, ana sayfada karşınıza çıktığında böyle görünecek. Son düzenleme tarihi yerine yalnızca bir kalem simgesi ile düzenlendiğini görebileceksiniz.

Yukarıda, Twitter Blue hesabından yapılan bir paylaşımı görüyorsunuz. Bu paylaşımda "Merhaba. Bu paylaşım tweet düzenleme butonunun çalıştığından emin olmamızı sağlayan bir testtir. İşlerin nasıl gittiğini size bildireceğiz." şeklinde bir metin bulunuyordu. Bu metnin hemen altında ise "Son düzenleme" ile ilgili bilginin verildiği tıklanabilir bir bölümle karşılaşıyoruz. Bu bölüm, daha önceki dönemlerde yalnızca paylaşımın yapıldığı saati gösteriyordu.

"Son düzenleme" seçeneğine tıkladığınızda şöyle bir ekranla karşılaşıyorsunuz

"Son düzenleme" seçeneğine tıkladığınızda; Twitter Blue hesabından yapılmış orijinal paylaşımı görüyorsunuz. Bu paylaşımda sadece "Merhaba. Bu paylaşım tweet düzenleme butonunun çalıştığından emin olmamızı sağlayan bir testtir." ifadesi kullanılıyor. Yani tweetin geri kalanı, düzenlendikten sonra eklenmiş durumda.

Twitter'ın paylaşımına baktığımızda, paylaşımların düzenlemeden önceki hallerinin nasıl görüneceğini de anlamış oluyoruz. Ancak yaklaşmakta olan özellik ile ilgili hala bilinmeyenler var. Örneğin; düzenleme geçmişini gizleme gibi bir seçeneğin olup olmadığı bilinmiyor. Ayrıca bir tweet için sınırsız düzenleme imkanı tanınıyor mu yoksa bir veya birkaç kez mi düzenleme yapacağız konusu da belli değil. Tüm bunlara ek olarak, tweet düzenleme özelliğinin başlangıçta Twitter Blue aboneleri için olabileceğini söyleyebiliriz. Ücretsiz Twitter kullanıcılarının bir süre daha beklemeleri gerekebilir gibi duruyor.