Özellikle son dönemde Trump'la sürekli karşı karşıya gelen Twitter, eski başkanın döneminde kullanılan @WhiteHouse45 uzantılı hesabı kapatıp yeni bir hesap açtı. Platform, yeni hesabı tüm Twitter kullanıcılarına duyurdu.

Dünyada yüzlerce ülke bulunuyor. Bu ülkelerin de belirli aralıklarla başkanları seçiliyor. Bu ülkeler arasında tüm dünyada en çok ses getireni ise her zaman ABD seçimleri olmuştur. Hem askeri hem de ekonomik güçleri düşünüldüğünde tüm dünyanın yakından takip ettiği ABD seçimlerinin ardından yeni Başkan Joe Biden olmuştu. Bugün yapılan törenle resmi olarak Başkan koltuğuna oturan Joe Biden ve ekibi, sosyal medyada da fazlasıyla konuşuluyor.

Daha önce eski ABD Başkanı Donald Trump'la defalarca kez karşı karşıya gelen sosyal medya platformu Twitter, yine çok konuşulacak bir adım attı. Trump yönetiminin sıklıkla kullandığı White House hesabını arşivlediğini duyuran Twitter, Biden yönetimiyle birlikte yepyeni bir White House hesabı açtı. Trump'ın döneminde kullanılan @WhiteHouse45 isimli hesaba aynı adresten hala erişim sağlanabilecek, ancak bundan sonraki güncel gelişmeler için @WhiteHouse hesabına girmeniz gerekecek.

Tüm dünyadaki kullanıcılara hesap duyuruldu

Bu hesap değişimi garip karşılansa da aslında ABD vatandaşları için önem arz eder diye bekliyorduk, ancak Twitter bu hesabın duyurusunu sadece ABD vatandaşlarına değil, ülkemiz dahil dünyadaki hemen hemen tüm Twitter kullanıcılarına yaptı. Twitter'ın yaptığı duyuruda, "Artık ABD Başkanı Biden ve Başkan Yardımcısı Harris, Beyaz Saray'a adımlarını attığı için önceki yönetime ait @WhiteHouse45 hesabını arşivledik. Biden yönetimine dair son gelişmeleri öğrenmek için @WhiteHouse hesabını takip et." ifadeleri kullanıldı ve metnin altında sizleri bu hesaba yönlendiren bir buton yer aldı.