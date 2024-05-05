Çok çişimiz geldiğinde ve gidecek yerimiz olmadığında yaşanılan sıkıntı hepimizin başına gelmiştir. Mesanemiz patlayacakmış gibi hissederiz. Peki çişinizi ne kadar süre tutabilirsiniz ya da sizce bundan dolayı ölebilir miyiz? İçeriğimize konu olan Bilim İnsanı Tycho Brahe tam olarak bu sebeple ölüyor.

İlginç hayatı ile tarihte yerini alan Gök Bilimci Tycho Brahe, bir içki masasında hayatın sonunu getiren şeyi yapıyor ve çişini tutuyor.

Önce kendisinin ilginç hayatına biraz değinelim sonra da bunun nasıl olabileceğini anlatalım.

Tycho Brahe’nin ölümü kadar hayatı da biraz karmaşık.

1546 doğumlu Danimarkalı Astronom Tycho Brahe, amcası tarafından büyütülen bir çocuk oluyor. Babasından kaçıran amcası, kendisinin hukuk okumasını sağlıyor. Ancak bir gün Brahe, güneş tutulmasına denk geliyor ve bunun daha önceden tahmin edilen bir günde olmasıyla astronomiye merak sarıyor.

Takma burunla yaşamış.

Astronomiye sardığı meraktan sonra çevresi de değişen Brahe, bir gece katıldığı davette arkadaşı ile düelloya giriyor. Konuları ise kimin daha iyi matematikçi olduğu. Akıllarını yarıştırmak yerine kılıçların konuştuğu düelloda olan Brahe’nin burnuna oluyor ve hop diye gidiyor.

Sonrasında ise kendisine gümüşten burunlar yapılıyor. Ancak yıllar sonra yapılan otopsi sonrasında burunların sadece pirinçten yapıldığı ortaya çıkıyor.

Tycho Brahe oldukça saygın bir adamdı.

Kendisinin hikâyesi aslında oldukça kapsamlı. Yaşadığı hayat, astronomideki başarıları vs. derken uzayıp giden bir biyografisi var. Brahe aynı zamanda Danimarka kralı ile de oldukça samimiymiş ancak kralın ölmesi, sonrasında ülkeden sürülmesi falan derken soluğu Roma İmparatorluğu’nda buluyor.

Ölümü de aslında bu dostluklar yüzünden oluyor. Roma İmparatoru ve misafirleri ile geçirdiği alkol masasında kibarlıktan tuvalete gitmiyor. Masadan birisinin kalkmasını bekliyor ancak kalkan kimse olmayınca çişini de mecburiyetten tutuyor.

Olan da bundan sonra oluyor.

Brahe’nin mesanesi patlıyor ve enfeksiyona yakalanıyor. İltihaplanma nedeniyle öleceğini anlıyor çünkü vücudunda işler hiç yolunda gitmiyor. Ölmeden önce de henüz o dönemde ünlü olmayan Gök Bilimci Johannes Kepler’e yani asistanına “Âlim gibi yaşadı, aptal gibi öldü.” konulu yazı yazmak istediğini söylüyor.

Brahe, 24 Ekim 1601’de ölüyor. Ancak o dönemde ölme sebebinin zehirlenme olduğu düşünülüyor. Ölümünün 300. yılı şerefine 1901'de mezarının açılması ve yapılan otopsi sonucunda da cıvadan öldüğü söyleniyor.

2010'da yapılan bir başka otopsi ise gerçeği ortaya çıkarıyor. O dönemde söylendiği gibi cıva zehirlenmesinden değil mesane patlamasından öldüğü ortaya çıkıyor.

İyi de çişini tutarak ölmek gerçekten nasıl mümkün?

Brahe’nin olayı aslında nadir yaşanan olaylardan biri. Normalde bu kadar çişe sıkışmaya bazen insanlar istemeden de olsa altına kaçırarak aslında çişini yapabiliyor ancak bu mümkün değilse ve gerçekten tutuluyorsa mesane kaslarının çok gerilmesi ve kasılmaması durumu yaşanıyor. Bunun sonucunda ise artık isteseniz de çişinizi yapamıyorsunuz.

Dışarı atılması gereken bakterilerin mesanede kalması ile sepsis gibi bazı ciddi sorunlar ortaya çıkabiliyor. Bunlardan biri de tabii ki idrar yolu enfeksiyonu.

Tıbbın bu kadar gelişmesi olması da ölüm riskini düşürüyor çünkü mesane patlasa bile eğer en kısa sürede hastaneye yetişirseniz tedavi olup ölümden dönmeniz mümkün. Ancak mesane patladıktan sonra görülmeyen herhangi bir tedavi sonrasında ölüm riskiniz oldukça yüksek.

Yine de tüm bu durumlar ile karşılaşmamak için dürtü geldiğinde en yakın tuvaletin yolunu tutmakta fayda var.

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