Ubisoft, yaklaşmakta olan Assassin's Creed: Mirage ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şirket, oyunda maksimum gerçekliği sağlayabilmek adına neler yaptığını açıkladı.

Video oyun dünyasının ünlü isimlerinden Ubisoft, bir süredir Assassin's Creed serisinin en yeni oyunu "Assassin's Creed: Mirage" üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. 12 Ekim 2023 tarihinde piyasaya sürülecek oyun, Orta Doğu'nun kalbinde, Bağdat'ta geçecek. Ubisoft'un yaptığı son açıklamalar, oyunculara eşi benzeri görülmemiş bir deneyim sunulacağını gözler önüne seriyor. Çünkü şirket, Assassin's Creed: Mirage ile yüksek seviyede gerçeklik sunabilmek için önemli iş birlikleri gerçekleştirdiğini duyurdu.

Ubisoft'un yaptığı açıklamaya göre 9. yüzyılda geçecek Assassin's Creed: Mirage'de "History of Baghdad" (Bağdat Tarihi) isimli bir özellik bulunacak. Bu özellik, Bağdat'taki 66 tarihi lokasyonu içerecek. Bağdat'ın 900'lü yıllardaki sosyal ve kültürel özelliklerini, sanata karşı yaklaşımı, hukuki işlerin nasıl yürütüldüğünü ve ekonomiyi, History of Baghdad özelliği ile gerçekçi bir şekilde öğrenilebilecek. İşte yapılan iş birliklerinin nedeni de tam olarak bu özellik.

O yıllardan kalma bazı ikonik nesneler, oyunda bulunacak!

Bağdat, Assassin's Creed: Mirage'in geçtiği dönemlerde Abbasi Devleti'nin hakimiyetindeydi. Ayrıca İslam dini de o yıllarda bölgeye çoktan hakim olmuştu. İşte History of Baghdad özelliği ile oyunculara, o yıllardaki yaşamın nasıl olduğu ile ilgili bilgiler verilecek. Ayrıca, Bağdat tarihi için kritik önem arz eden Fildişi Oymalı Tabut, Yakut Cilalı Kâse, Düzlemsel Usturlap ve Zikzak Desenli El Yapımı Cam Kavanoz gibi eşyalar, Assassin's Creed: Mirage'de oyuncuları bekliyor olacak.

İşte Ubisoft, oyunda maksimum gerçekçiliği sunabilmek için The David Collection, Institut du monde arabe (IMA), The Khalili Collections ve İslam Sanatları, Kültür ve Tasarım Müzesi Shangri La gibi dünya çapındaki müze ve kurumlarla iş birliği yaptı. Yapılan iş birliklerinin meyvelerini, oyunun ekim ayında piyasaya sürülmesi ile kanlı canlı bir şekilde görebileceğiz.

Assassin's Creed: Mirage ile ilgili tüm detaylar için: