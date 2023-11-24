Birçok oyuncu, bu hafta içi Assassin's Creed Odyssey'i oynarken reklamla karşılaştıklarını bildirmiş ve tepki göstermişti. Ubisoft, bunun teknik bir hata olduğunu açıkladı.

Bu hafta içi birçok oyuncu, Assassin’s Creed Odyssey oyununda ilginç bir şey yaşadığını bildirdi. Çoğunluğu Reddit’ten gelen paylaşımlarda, Xbox ve PlayStation’da oyun sırasında reklamlar gösterildiği görüldü. AC Mirage gibi serinin diğer oyunlarını içeren bu reklamlar, haritaya bakmak veya başka bir şey yapmak için oyun durdurulduğunda çıkıyordu.

Tahmin edebileceğiniz gibi direkt oynanışı engelleyen bu pop-up reklamlar, büyük tepki çekti. Kullanıcılar, paylaşımlarında “Oynarken iğrenç bir deneyim sunuyor.” gibi ifadeler kullandı. Ubisoft kaynaklı olan bu konu hakkındaki tepkiler sürerken şirketten bir açıklama geldi.

Ubisoft’a göre reklamlar “teknik bir hata”nın sonucu çıkmaya başladı

Ubisoft’un bir sözcüsü, The Verge’e yaptığı açıklamada pop-up reklamların bazı Assassin’s Creed oyunlarında gösterildiğinin farkında olduklarını, bunun bir “teknik hata” olduğunu ifade etti. Öğrenir öğrenmez sorunu düzeltmek için harekete geçtiklerini de ekledi.

Oyun devi, hata hakkında detay vermekten kaçındı. Ancak oyunun birden kendi kendine reklam vermeye başlamış olması sizin de anlayacağınız gibi mümkün değil. Yani muhtemelen Ubisoft’tan birisi şu an Mirage’da devam eden kampanyayı göstermek için oyuna bunu ekledi.

Şirketin “teknik hata” dediği bu durumun bir test mi olduğunu bilmiyoruz. Şirketin geniş çapta bu tarz reklamları kullanıma sunma niyeti olup olmadığı belli değil. Ancak kısa sürede bu kadar tepki çekmesi, reklamların direkt olarak oyun içine yerleştirmenin pek mantıklı bir hareket olmadığının kanıtı.

Zaten Microsoft da Xbox ana sayfasında bir süredir böyle ekranı kaplayan reklamları test ediyordu. Kullanıcıların çoğu, bu reklamları “sinir bozucu” bulmuştu. Umarım bu tarz reklamları oyunların içinde görmeye başlamayız. Düşünün bir oyuna yüzlerce TL veriyorsunuz ama oyun oynarken birden karşınıza kocaman tüm ekranı kaplayan ve üstüne oynanışı engelleyen reklam çıkıyor. Çok sinir bozucu olurdu.