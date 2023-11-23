Xbox'ın Avrupa'daki satışlarının ciddi oranda düştüğü ortaya çıktı. PlayStation tarafında ise artış yaşandı.

Game Industry, 2023 yılının Ekim ayında Avrupa'da oyun ve konsol satışları hakkındaki raporunu açıkladı. Yapılan çalışma, Avrupa'da en çok satan oyun konsolunun PlayStation 5 olduğunu ortaya koyarken, Xbox ise satışları düşen tek konsol oldu.

Sadece Xbox'ın satışları düştü

Araştırmada Birleşik Krallık ve Almanya dışında kalan pazarlarda en çok satılan konsol ise açık farkla PlayStation 5 oldu. Konsolun Ekim ayındaki satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla tam %143 arttı. Nintendo Switch ise geçen yıla kıyasla %20 daha düşük satış yapmasına rağmen ikinci sıradaki yerini koruyor. Xbox Series X/S serisi ise geçen yıla kıyasla %52 düşüş gösterdi.

Ekim ayındaki toplam konsol satışı ise 481 bin oldu. Konsol çevre ürünleri ve aksesuarları 1,14 milyon adet satışa ulaştı. Geçen yıla kıyasla aksesuar satışları %3,6 düşüş gösterdi. Cüzdan/kartlar alanındaki satışlarda da %4 düşüş gerçekleşti ve 969,818 adet kart satıldı.

Öte yandan Xbox'taki bu düşüşün nedenleri hakkında farklı varsayımlar bulunuyor. PlayStation 5'in stok sorununun çözülmesi, Xbox için özel oyunların sıklıkla bilgisayara da gelmesi, ayrıca Xbox'ın özel oyunu Starfield'ın, PS5'in Spider-Man 2 oyunundan ya da Switch'in Super Mario Bros Wonder'ından önce çıkmış olması gibi etmenler nedeniyle Xbox satışları gerilemiş olabilir. Xbox'ın son zamanlarda çok başarılı olarak nitelendirebileceğimiz bir özel oyunu da yok.

Konsol satışlarının düşmesini etkileyen şeylerden biri de oyunların hem PC'ye hem Xbox'a çıkması olabilir. Xbox'a özel oyunlar, PlayStation'da olduğu gibi sadece konsola değil PC'ye de geliyor. Durum böyle olunca kullanıcıların yeni bir donanım alma ihtiyacı kalmıyor. PlayStation ise özel oyunlarını yıllar sonra PC'ye getiriyor.