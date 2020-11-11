Ubisoft, AC Valhalla'daki Dil İçin Özür Diledi

Bir oyun sitesinin sahibi olan Courtney Craven, Assassin’s Creed Valhalla’da yer alan bir karakterin açıklamasında engellilere karşı ayrımcı bir dil kullanıldığını belirtmişti. Craven’ın bu açıklamasının ardından Ubisoft’tan özür paylaşımı geldi.

Yeni nesil konsolların pazarlara çıkmaya başladığını görüyoruz. Xbox Series X/S; ülkemiz ve dünyada, PS5 ise şimdilik ülkemizde olmasa da ABD ve bazı sayılı ülkelerde çıkışını yaptı. Yeni nesil konsolların çıkmasıyla birlikte pek çok oyunun da çıkış yaptığını gördük. Bu oyunlardan biri olan Ubisoft yapımı Assassin’s Creed Valhalla, genel olarak olumlu eleştiri almış olsa da bir karakterin tanım bilgisi tepkilere yol açtı.

Bir oyun sitesi olan Can I Play That?’in kurucusu Courtney Craven, oyun hakkında sıkıntılı olabilecek bir açıklamayı gözler önüne serdi. Oyundaki Eorforwine isimli karakterin açıklamasında yer alan bir ifadede yanan karakterimizin hasarlı yüzünü göstermesinden korktuğu ve bu sebeple öfkesini şiddet patlamalarıyla dindirdiği yer alıyor.

Karakterin tanımlanma şekli yanlış

Craven, Twitter hesabından yaptığı açıklamada karakterin tanımlanma şeklinin engellilere karşı ayrımcı bir dil kullandığını söyledi. “Yüz farklılıklarından bu şekilde bahsetmek kesinlikle kabul edilemez. Oyun yazarlarının karakteri farklı şekilde ele alarak daha iyisini yapması gerekiyor” diyen Craven, bu açıklamasıyla Ubisoft’tan da geri dönüş aldı.

Ubisoft, özür dileyerek sorunun çözüleceğini söyledi

Craven’ın gündeme getirdiği bu olayın ardından bir açıklama da Ubsifot’tan geldi. Assassin’s Creed’in resmi Twitter hesabından Craven’a dönüş yapan Ubisoft, “Buna dikkat çektiğiniz için teşekkür ederiz - Bu dille istemeden engellilere karşı ayrımcı bir dil kullandığımız için özür dileriz. Bu açıklamayı önümüzdeki güncellemede kaldıracağız” dedi.

Genel olarak hikaye tabanlı bir oyun olduğu için diyaloglarda sorunlarla karşılaşabilen Ubisoft, daha önceki oyunlarda da benzer sorunlarla karşılaşmış ve hızlı bir şekilde çözmeye çalışmıştı.