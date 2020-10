Far Cry 6 ve Rainbow Six Quarantine, Ertelendi

Ubisoft, bir süredir beklenen popüler oyunları Far Cry 6 ve Rainbow Six Quarantine, Covid-19 nedeniyle 2 Nisan 2021 ile 31 Mart 2022 arasındaki 2022 mali yılına ertelendi.

Fransız oyun stüdyosu Ubisoft, çeyrek sonuçlarını açıkladığı sırada iki yaklaşan iki önemli oyunu hakkında da üzücü bir haber verdi. Şirketin bir süredir beklenen oyunları Far Cry 6 ve Rainbow Six Quarantine, Ubisoft’un 2 Nisan 2021’den 31 Mart 2022’ye kadar sürecek 2022 mali yılında çıkacak. Ubisoft, yaşanan gecikme hakkında şunları söyledi.

Ubisoft’un yaptığı açıklama

Ubisoft, ilk başta Far Cry 6’nın 18 Şubat 2021’de çıkacağını duyurmuştu. Rainbow Six Quarantine’in ise 2020 içinde olacak şekilde belirsiz bir çıkış tarihi bulunuyordu. Bu yeni açıklamayla iki oyun da ileri bir tarihe ertelenmiş gibi görünüyor. Ubisoft, yaşanan gecikme hakkında yaptığı açıklamada, “Bu güçlü ivmeden faydalanan ve COVİD-19’un neden olduğu üretim zorlukları nedeniyle tam potansiyelleri kullanmak için Far Cry 6 ve Rainbow Six Quarantine’i 2021 - 2022’ye taşımız olmamız rağmen, 2020 - 2021 için yeni gelir hedeflerimizi belirledik.” dedi.

“Fikri mülkiyet haklarımızın uzun vadeli değerini en üst düzeye çıkarırken, aynı zamanda sağlam finansal hedeflerimizi sürdürmek, gelirimizin artan yinelenen doğasını, franchise portföyümüzün gücünü ve tatil sezonu sürüm listemize olan güveni vurgulamaktadır.” diyen Ubisoft, Assassin’s Creed Valhalla ve Watch Dogs: Legion oyunlarıyla bu süreci başarılı bir şekilde atlatmayı düşünüyor. Fransız şirketin bu oyunlar dışında ise yeni bir oyun çıkarma gibi bir amacı kısa vadede bulunmuyor.

Ubisoft, eğer yeni bir erteleme almazsa Assassin’s Creed Valhalla, 10 Kasım 2020’de piyasaya sürülecek. Watch Dogs: Legion, Immortals Fenyx Rising, Just Dance 2021, Riders Republic ve Prince of Persia: Sands of Time Remake’i 2021’in ilk çeyreğinde çıkarmayı amaçlıyor.