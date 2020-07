Ubisoft'taki Kriz, Giderek Daha da Derinleşiyor

Ubisoft cephesinde kazan kaynamaya devam ediyor. Bloomberg'in hazırladığı bir rapor, yaşanan şirket içi sorunların oyunlara da yansıdığını doğruluyor. Görünüşe göre Ubisoft, cinsel taciz ve ırkçılık gibi nedenler dolayısıyla kendi fişini çekecek.

Video oyun sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi olan Ubisoft, şu sıralar ilginç bir meselenin içinde. Edinilen bilgilere göre şirket içerisinde, çok ciddi bir cinsel saldırı olayı dönüyor. Hatta iddialara göre şirketin bazı üst düzey yöneticileri de bu meselenin içerisinde ve bazı çalışanlar da istifa etmiş durumdalar. Bloomberg, hazırladığı bir raporda bazı Ubisoft yöneticilerinin bu cinsel tacizleri ve ayrıca ırkçı tavırları da görmezden geldiğini ifade ediyor.

Ubisoft'un iç meselelerinin ne olduğu tam olarak bilinmiyor ancak Bloomberg tarafından hazırlanan rapor, bu meselelerin şirketin piyasaya sürdüğü oyunları da etkilediğini gösteriyor. Özellikle de cinsiyetçilik, Ubisoft'u derinden etkilemiş ve çalışanlar, yönetici kademesini ikna edemedikleri için kadın karakterleri daha arka plana atmak durumunda kalmışlar. Bu garip olaylar silsilesi, önümüzdeki dönemlerde oyunseverlerin bir numaralı gündem maddesi olacak gibi görünüyor.

Video oyun endüstrisi, oyunlardaki kadınları her zaman tartışmıştır. Bazı kesimler, kadın karakterlerin oyunlarda olmaması gerektiğini savunurken bazı kesimlerse kadınları ön plana çıkarmıştır. Örneğin The Last of Us, Tomb Raider ve hatta Detroit: Become Human gibi oyunlarda kadın karakterlerin ne kadar ön planda olduğunu ve bunun oyuna nasıl yansıdığını zaten çoktan gördük. İddialara göreyse Ubisoft çalışanları, kadın karakterleri ön plana çıkarmak istemesine rağmen yöneticiler bir türlü bunu kabul etmemişler.

Ubisoft'un en popüler oyun serilerinden bir tanesi hiç şüphesiz "Assassin's Creed". Hatta bu seri, kısa bir süre sonra yeni bir oyuna daha sahip olacak. Bloomberg, bu oyunlarda kadın ve erkek karakterlerin ortak bir şekilde kullanılmak istendiğini ancak üst düzey yöneticiler nedeniyle bu durumun gerçekleşemediğini ifade ediyor. Örneğin Assassin's Creed: Odyssey oyununda ana karakter bir kadın olacakmış ancak patronlar, kadın karakterlerin "satmadığını" söyleyerek bu duruma karşı çıkmışlar.

Ubisoft'la ilgili iddialar bu kadarıyla da sınırlı değil. Hazırlanan raporla ilgili olarak oyun endüstrisinden bazı çalışanlar da çeşitli açıklamalarda bulundular. Örneğin Ubisoft yöneticileri ile bir araya gelme imkanı yakalayan bir çalışan, kadınların satmadığı sözünü defalarca duyduğunu söylüyor. Başka bir kişi ise bir yöneticinin tüm oyunlardaki ana karakterlerin "beyaz alfa erkek" olması gerektiğini savunduğunu ifade ediyor.

Ubisoft'un neden böyle aslı astarı olmayan düşünceleri savunduğu bilinmiyor. Kadın karakterlerin video oyun dünyasında sevildiklerini zaten bazı oyunlardan biliyoruz. Bir karakterin neden beyaz olmasının gerektiğinin savunulduğunu anlamak ise ciddi anlamda mümkün değil. Örneğin GTA serisinin en sevilen oyunlarından biri olan San Andreas'ta siyahi bir karaktere can vermiştik ve hiçbir oyuncu, bu durumu yadırgamamıştı. Ubisoft cephesinde işler karışmaya devam edecek gibi görünüyor.