Ubisoft hisseleri bir günde %34 düştü

Ubisoft, 6 oyunu iptal edip 2 stüdyoyu kapattıktan sonra hisselerinde %34’lük tarihi bir düşüş yaşadı. Şirket, 1 milyar € zarar bekliyor.

Ubisoft, radikal bir yeniden yapılanma kararıyla 6 oyunu iptal ettiğini ve iki stüdyosunu kapattığını duyurdu. Bu açıklamanın ardından hisseler %34 değer kaybetti ve şirket, 2026 yılı sonunda 1 milyar euro faaliyet zararı beklediğini açıkladı.

Şirketin Halifax (Kanada) ve Stockholm (İsveç) stüdyoları kapatılırken, Abu Dabi, Helsinki ve Malmö ofislerinde de küçülmeye gidilecek. Bu adımlar, COVID sonrası yaşanan finansal sıkıntıların ve oyun gecikmelerinin ardından geldi.

Ubisoft’un sabit giderlerini 2028’e kadar 1,25 milyar euroya düşürmeyi hedefleyen planı, 500 milyon euro tasarruf sağlayacak. Ancak bu kemer sıkma dönemi, kısa vadede ciddi mali kayıplar anlamına geliyor.

CEO Yves Guillemot, bu reset hamlesiyle sürdürülebilir büyümeye dönmeyi amaçladıklarını belirtti. Ancak oyuncular ve yatırımcılar, şirketin yeniden ayağa kalkıp kalkamayacağı konusunda temkinli.