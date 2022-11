Ubisoft ve Riot, Toksik Oyuncular İçin Yapay Zekâ Üretti

Ubisoft ve Riot Games, toksik oyunu tespit edip banlayacak yeni yapay zekâ projelerini duyurdu. Proje kapsamında tespit edilen kullanıcılar hakkındaki veriler, sektördeki diğer oyun firmalarıyla paylaşılacak.

Özellikle online oyuncuların yavaş internetten sonra canlarını en çok sıkan şey takımınızda ya da karşı takımda toksik bir oyuncunun bulunması. Bu tarz oyuncular genellikle oyunu oynamak ya da kazanmak yerine kendisi dışındaki herkesi rahatsız etmek ve oyundan soğutmaktan keyif alırlar.

Ubisoft ve Riot ise bu toksik oyuncuları kalıcı olarak durdurmak için kolları sıvadı ve yeni bir yapay zekâ geliştirdi. Bu yapay zekânın elde ettiği veriler ise tüm oyun firmalarıyla paylaşılacak.

Toksik oyunculuğu bitirmeye kararlılar

Rainbow Six Siege ve Division 2 gibi oyunların yapımcısı Ubisoft ve League of Legend ile Valorant’ın yapımcısı Riot Games, bugün ortaklaşa yaptıkları bir açıklamada “Zero Harm in Comms” (İletişimde Sıfır Zarar) isimli projelerini duyurdu. Bu proje kapsamında özel bir yapay zekâ sistemi iki markanında online oyunlarına eklenecek bu yapay zekâ yazılı sohbetleri inceleyerek toksik oyuncuları tespit edecek.

İlk etapta raporlanan toksik oyuncuların mesajları üzerinden makine öğrenimi kullanılarak eğitilecek olan yapay zekâ, ilerleyen dönemlerde bu toksik oyuncuları daha raporlanmadan tespit edecek ve oyuncuların kullanıcı adları, IP adresleri ve cihazlarının MAC adresleri gibi verileri biriktirecek. Daha sonra bu bilgilerin oyun sektöründeki tüm şirketlerle paylaşılacağı ve şirketlerin bu toksik oyuncuları daha oyuna başlarken tespit edebilmeleri için destek verilecek.

Ubisoft ve Riot Games, bu yapay zekâ sayesinde toksik oyuncuları oyun sektöründe barındırmamak ve herkesin anlayışlı olduğu, küfürlerin havada uçuşmadığı bir oyun sektörünü hedefliyor. İki şirketin temsilcileri ayrıca oyun sektöründeki diğer firmaları da bu sisteme katılmaya davet ederek buy deneysel projeyi büyütmek istediklerini açıkladı.

Peki sizce Ubisoft ve Riot’un bu projesi gerçekten de toksik oyuncuları bitirebilir mi?