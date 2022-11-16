Microsoft, Bu Yıl 7 Milyondan Fazla Xbox Hesabını Banladı

Xbox'ın üst şirketi Microsoft, 2022 yılının ilk 6 ayında 7 milyondan fazla hesabını banladığını açıkladı. Bu hesapların bir kısmı şikayet edilen hesaplarken çoğunluğu ise Xbox'ın güvenlik sistemlerine takılan ya da kötü ünü olan hesaplar.

Bugün, geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan Xbox’ın yeni modelinin “beklenenden pahalıya mâl olması” nedeniyle ertelendiği açıklanmıştı. Ayrıca uzun süredir devam eden Call of Duty- PlayStation kavgası da geçtiğimiz günlerde nihayet bitmişti.

Bugün ise Microsoft yetkilileri, 2022 yılında toplamda 7 milyondan fazla hesabı kalıcı olarak banladıklarını açıkladı. Üstelik bu hesapların büyük bir çoğunluğu Xbox’ın kendi güvenlik sistemlerine takılan hesaplar.

Bazen sadece “namınız” bile banlanmanız için yeterli oluyor

Microsoft’un yayınladığı verilere göre şirket, 2022 yılının Ocak ayından Haziran ayına kadar toplamda 7.21 milyon Xbox Live hesabını kalıcı olarak banladı. Ancak bu hesapların sadece 2.53 milyonu rapor edildiği için banlanan hesaplar oldu. Diğer hesaplar ise kullanıcı adlarının kötü namı, uygunsuz kullanıcı adı, anti hile yazılımlarına takılan hesaplar ve Xbox’ın kurallarını ihlal edip sistemlere takılan hesaplar oldu. Microsoft bu noktada bazı kullanıcı adlarının internette popüler olduğunu ve farklı forumlarda hile yaptıklarını belirten ve forumdaki hesabı Xbox hesabıyla ilişkilendirilen kullanıcıların gerçekten hile yapmasalar bile banlandıklarını açıkladı.

Microsoft bu hareketiyle potansiyel hile ve toksik davranışları önlemeyi hedefliyor. 2020’den beri kullanılan bu “proaktif banlama” sistemi, daha ilk yılından Xbox topluluğundaki sözlü-yazılı tacizleri ve hileleri büyük ölçüde engellemişti. Ayrıca bu sistem makine öğrenimi ile desteklendiği için her yıl daha fazla kullanıcıyı önceden tespit ediyor. 2021 yılında banlanan tüm Xbox hesaplarının toplamı 6.72 milyonken 2022 yılının ilk 6 ayında bu rakam 7 milyonu geçti bile.

Xbox’ın yaptığı açıklamaya göre banlanan proaktif hesapların pek çoğu yazılı ve sözlü cinsel taciz, korsan oyun ve hile, dolandırıcılık ve çalıntı kredi kartı ile oyun satın alma gibi nedenlerden dolayı sistem takılan hesaplar. Kullanıcılar şikayet etmese bile Xbox yetkilileri bu hesaplara karşı sessiz kalmayarak onları topluluktan uzaklaştırıyor ve aynı cihaz ya da aynı IP adresi ile açılacak yeni hesapları dikkatle takip ediyor. Bu sayede topluluğun huzurunun korunması amaçlanıyor.