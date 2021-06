Ubisoft, Tom Clancy Serisine Yeni Bir Üye Ekleyebilir

Söylentilere göre Ubisoft; Tom Clancy's serilerinden The Division, Splinter Cell ve Ghost Recon oyunlarının harmanlandığı bir oyun üzerinde çalışıyor. Multiplayer odaklı görünen bu oyuna ait olduğu iddia edilen fotoğraflarla birlikte, oyuna dair birkaç detay paylaşıldı.

Ubisoft’un; Tom Clancy serilerinden The Division, Ghost Recon ve Splinter Cell oyunlarının karışımı diyebileceğimiz bir FPS (First Person Shooter) oyunu üzerinde çalıştığı söylentileri etrafta dolaşıyor. Bir Twitter kullanıcısının oyun içi görüntüler olduğunu iddia ettiği fotoğraflara bakıldığında bu söylentiler oldukça kuvvetli hale geliyor.

Bahsi geçen Twitter kullanıcımız Zer0_Bytes ve kendisi daha önceki zamanlarda Rainbow Six Siege ve Rainbow Six Extraction oyunlarından da görüntüler alabilmişti. Elde edilen görüntüler telif hakkı sebebiyle kaldırılmış olsa da oyun hakkında birkaç detay edinebildik.

BattleCat ismiyle hitap edilen oyunda 4 karakter sınıfı olacak

Görüntülerden aktarıldığı kadarıyla bu oyunda; Splinter Cell oyunundan The Echelon, Ghost Recon oyunundan The Wolves, The Division oyunundan the Cleaners ve yine The Division oyunundan The Outcasts sınıfları bulunuyor ve her biri kendi sınıfına özel olan özellikleri taşıyacak.

Bu durumdan yola çıkılarak haritada görünmeyen gizli Echelon, düşmanları açığa çıkarabilirken alev silahı (flamethrower) kullanan Cleaners’ın, düşmanları ortadan kaldırabileceği örneği veriliyor.

Bahsettiğimiz Twitter kullanıcısı, oyuna “The Division BattleCat” adıyla hitap ediyor. Bilgilere göre, sızdırılan fotoğraflardan birinde görünen oyun arayüzü, orijinal The Division oyunundaki ile aynı. Bu da, oyunun The Division ile aynı kullanıcı arayüzünü ve aynı oyun motorunu kullandığına işaret ediyor.

Adı geçen 3 oyunun da üçüncü şahıs görüş açısıyla oyun deneyimi sunduğunu biliyoruz. Bu bağlamda Ubisoft’un, bu 3 oyunun sunduğu deneyimi harmanlayıp birinci şahıs görüş açısıyla sunacak olması alışılmadık diyebiliriz.