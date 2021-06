E3’te ve Diğer Etkinliklerde Görmeyi Beklediğimiz Oyunlar

E3 gibi etkinlikler her ne kadar on yıl öncesinde yarattığı coşkuyu yaratamıyor olsa da henüz etkisiz olmaktan çok uzaklar. Öyle ki sektör ne durumda olursa olsun E3 dendiği zaman hala daha saatler durur, nefesler çekilir ve geri sayım başlar. İşte tam olarak nefeslerin tutulduğu bir dönemde, hem E3’te hem de ayrı olarak düzenlenen etkinliklerde nelerle karşılaşacağımızı bir yerde toplayalım dedik.

Yaz mevsimi her sene oyun dünyasının iple çektiği ve dört gözle beklediği bir dönemdir. Çünkü camiayı en çok heyecanlandıran oyunlarla ilgili duyurular bu zaman aralığında yapılır. Her ne kadar oyun sektörü geçen sene pandemi dolayısıyla gafil avlanmış ve dolayısıyla da E3 gibi oyun severlerin kalbinin attığı bir etkinlik iptal edilmiş olsa da bu sene işler hiç de öyle değil.

2021 yazı hem E3’e hem de birçok farklı firmanın kendi düzenlediği etkinliklere ev sahipliği yapacak. Özellikle geçen seneden beri oyun dünyasını etkisi altına alan ertelenme furyası dolayısıyla beklediğimiz çok fazla oyun birikmiş olması bu senenin E3’ünü daha da bir anlamlı kılıyor. O yüzden dilerseniz şimdi etkinliklere bir göz atmaya başlayalım. Bakalım bu sene hangi cephenin hangi oyunları göstermesi bekleniyor.

E3 ve diğer etkinliklerde göreceğimiz oyunlar ve firma etkinlikleri:

Battlefield 6 tanıtımı,

Summer Game Fest Kickoff Live!,

Koch Primetime Gaming Stream,

IGN Expo,

Devolver Digital,

Ubisoft Forward,

Gearbox Entertainment,

Xbox ve Bethesda,

Square Enix,

PC Gaming Show,

Warner Bros,

Capcom,

Take-Two Interactive,

Nintendo,

EA Play

Battlefield 6 tanıtımı:

Tarih: 9 Haziran, 17:00 TSİ

E3 başlamadan önce düzenlenecek bu organizasyonla birlikte uzun süredir adından sıkça söz ettiren yeni Battlefield oyununu kanlı canlı olarak görebileceğiz. Kim bilir, belki E3’ten sonra düzenlenecek EA Play etkinliği sırasında oyunla ilgili daha detaylı bilgiler de paylaşılır. Eğer tanıtımı izlemek istiyorsanız belirtilen tarihte ve saatte Battlefield’ın Youtube kanalını ziyaret etmeniz gerekiyor.

Summer Game Fest Kickoff Live!:

Tarih: 10 Haziran, TSİ 20:00

2020 yılında E3 iptal edildikten sonra ilk defa organize edilen Summer Game Fest Kickoff Live!, bu sene E3 düzenlenecek olmasına karşın yine de karşımıza çıkacak. Video oyun sektörünün bilindik isimlerinden Geoff Keighley’nin sunacağı etkinlik Twitch, Youtube, Twitter ve Facebook olmak üzere tüm büyük yayın platformlarından ücretsiz olarak izlenebilecek.

Summer Game Fest geçen sene iptal edilen E3’ün yerine düzenlendiği için birçok büyük firma katılım gösterdi. Bu sene de katılım gösterecek olan büyük firmalar bulunuyor. O yüzden yazının devamında paylaştığımız bazı etkinlikler Summer Game Fest üzerinden de takip edilebilecek. Summer Game Fest’i buraya tıklayarak Youtube üzerinden izleyebilirsiniz.

Koch Primetime Gaming Stream:

Tarih: 11 Haziran, 22:00 TSİ

Koch Media isimli şirket, Saints Row, Metro Exodus ve Timesplitter gibi yapımların yayın haklarını elinde tutuyor. İşte tam da bu sebepten bu etkinliği yakın takibe almakta fayda olabilir. Zira böylesine markaların haklarını elinde tutan bir kuruluş, önemli bir duyuru yapacak olmasa neden böyle bir etkinlik düzenlesin demekten kendimizi alamıyoruz.Tabii ki dereyi görmeden paçayı da sıvamamak gerek. Dileyenler yayını buradan izleyebilecekler.

IGN Expo:

Tarih: 11 Haziran, 23:00 TSİ

IGN’in uzun süredir düzenli olarak gerçekleştirdiği IGN Expo etinliklerinde yeni oyunlar tanıtılır, daha önce paylaşılmamış oynanış videoları gösterilir ve etkinliğe özel olarak yapılan birçok duyuru da bunların cabası olur. O yüzden eğer oyun sektörünü yakından takip ediyorsanız IGN Expo’yu kaçırmamanızda fayda var. IGN Expo, Youtube ve Twitch kanalları üzerinden izlenebilecek.

Devolver Digital:

Tarih: 12 Haziran, saat açıklanmadı

E3’ün neşe kaynağı olarak bilinen etkinlikler düzenleyen Devolver Digital, bu sene neler yapacak hep birlikte göreceğiz. Şu ana kadar etkinliğin neyle ilgili olacağına dair ser verip sır verilmedi. Firmanın geliştirdiği oyunlar arasında Serious Sam, Fall Guys, Hotline Miami ve daha birçok farklı oyun bulunduğu için ne beklememiz gerektiği konusunda da kararsızız. Bizim gibi merak edenler, cevapları almak için etkinliği Youtube üzerinden izleyebilecekler.

Ubisoft Forward:

Tarih: 12 Haziran, 22:00 TSİ

Ubisoft, bu seneki Ubisoft Forward etkinliğinin E3 2021 bünyesinde düzenleneceğini duyurdu. E3 2021’in ilk gününde gerçekleşecek olan etkinlikte Ubisoft’un kısa ve uzun vadeli olmak üzere birçok projesi gösterilecek. Özellikle de Assassin’s Creed ve Splinter Cell serilerinin VR sürümleri hakkında yeni açıklamalar gelmesini bekliyoruz. Aynı zamanda 2021’in Şubat ayında çıkması beklenirken ansızın Ekim 2021’e ertelenen Far Cry 6 hakkında yeni bilgiler verilmesi de kuvvetle muhtemel.

Tabii söz konusu Ubisoft gibi büyük çaplı bir firma olunca kendimizi her türlü sürpriz duyuruya hazırlamamız da gerekiyor. Hiç beklemediğimiz, daha önce duymadığımız bir projenin önündeki perdeler ilk defa bu sene açılabilir. Eğer yayınları kaçırmak istemiyorsanız, Ubisoft’un Youtube ve Twitch kanallarını takipte kalmanız gerekiyor.

Gearbox Entertainment:

Tarih: 12 Haziran, saat açıklanmadı

Gearbox Entertainment’ın E3 2021’de yer alacağı resmî olarak açıklanmış olmasına karşın henüz neyle karşılaşacağımız hakkında hiçbir bilgi yok. Bizim umudumuz, Ubisoft ile aynı günü paylaştıkları için arka planda kalmamak adına epey büyük bir duyuru hazırlamış olmaları. Tabii Gearbox deyince akla gelen ilk oyun Borderlands oluyor. Gearbox’ın şu anda Tiny Tina’yı konu alan “spin-off” bir Borderlands oyunu üzerinde çalıştığını biliyoruz.

Unutmamak gerekiyor ki Gearbox aynı zamanda bir yayıncı da. Godfall isimli oyunun PlayStation 5’te yayınlanmasında büyük bir rol oynamış ve aynı şekilde Homeworld 3’ün yayınlanmasında da Blackbird Interactive’le işbirliği yapıyor. Kısacası Gearbox’ın düzenleyeceği etkinlikte Borderlands’ten tutun daha önce adını hiç duymadığımız yeni bir projeye kadar her şeyle karşılaşmamız mümkün.

Xbox ve Bethesda:

Tarih: 13 Haziran, 20:00 TSİ

Microsoft’un Bethesda’yı satın almasının üzerine oyun sektöründe büyük bir beklenti oluşmuştu. İşte bu seneki E3 muhtemelen bu beklentilerin karşılığını almaya başladığımız etkinlik olacak. Yapılan açıklamaya göre 90 dakika sürecek bu etkinlikte, bu satın alım sonrası ortaya çıkacak olan oyunlar zincirine ait detaylar ve bu sene Xbox için çıkarılacak oyunları göreceğiz. Etkinlik için paylaşılan görsele göre nihayet Starfield ile ilgili detaylı bilgilere kavuşacağız. Etkinlik Youtube, Twitch, Twitter ve Facebook üzerinden takip edilebilecek.

Square Enix:

Tarih: 13 Haziran, 22:15 TSİ

Deus Ex’ten tutun Final Fantasy serisine kadar birçok oyunla gönlümüzü çalmayı başaran Square Enix bu seneki E3 gösterisinde yeni oyunlar tanıtacak ve hali hazırda çıkacağını bildiğimiz oyunlarla ilgili yeni bilgiler paylaşacak. Özellikle de Deus Ex’in geliştiricisi olan Eidos Montreal’in gösteriye katılacak olması heyecanımızı katlayan şeylerden biri. Etkinlik Youtube ve Twitch üzerinden izlenebilir olacak.

PC Gaming Show:

Tarih: 13 Haziran, saati açıklanmadı

2015’te başlayan PC Gaming Show zaman içerisinde büyük bir kitle tarafından ilgi gören bir etkinlik oldu. Etkinliğin geçmişinde Borderlands 3, XCOM 2, PUBG, Mount & Blade 2: Bannerlord ve Valheim gibi oyunlar olması da beklentiyi artıran unsurlardan. O sebeple eğer önümüzdeki dönemde yapılacak etkinlikler ilginizi çekiyorsa PC Gaming Show’u kesinlikle kaçırmamanız gerekiyor. PC Gaming Show’u Youtube, Twitch ve Twitter üzerinden izleyebileceksiniz.

Warner Bros.:

Tarih: 13 Haziran, saati açıklanmadı

Warner Bros.’un E3 2021’de güçlü bir katılım yapması beklenmese de mevzubahis elinde çok güçlü telifler tutan bir şirket olunca yine meraklanmadan edemiyoruz. Beklentimiz Left 4 Dead’e benzerliğiyle dikkat çeken Back 4 Blood hakkında detaylı bilgiler edinmek. Tabii Gotham Knights, Suicide Squad: Kill the Justice League ve yıllardır hayali kurulan, sonunda da gerçek olan Hogwarts Legacy gibi oyunlar da radarımızda.

Capcom:

Tarih: 14 Haziran, saati açıklanmadı

Capcom her ne kadar devasa bir firma olsa da tanıtabileceği yapımlar ile ilgili bir tahminde bulunmak bu aşamada çok zor. En yüksek ihtimalle PlayStation 5 özel oyunu olarak çıkacak olan Pragmata hakkında biraz daha fazla bilgiye ulaşabileceğimiz. Ancak Capcom’un büyüklüğünü de göz ardı etmeyip her an çarpıcı bir duyuruyla karşılaşma ihtimalimiz olduğunu hatırlatmak istiyoruz.

GTA 6'yı ucundan da olsa görebileceğimiz, Rock Star'ın ana şirketi Take-Two Interactive'in etkinliği:

Tarih: 14 Haziran, saati açıklanmadı

Take-Two’nun neler açıklayacağı ve nelerden bahsedeceği tam olarak bir muamma. Firmanın sahip olduğu lisanslara bakınca bir tahminde bulunmak da epey zorlaşıyor. GTA 5’in yeni nesil konsollara gelecek güncellemesiyle alakalı bilgi verilebilir, BioShock 4 ile ilgili yeni detaylar paylaşılabilir. Yani anlayacağınız Take-Two’nun bir dev olması ve herhangi bir bilgi paylaşmamış olması sınırsız ihtimal arasında kaybolmamıza sebep oluyor.

Nintendo:

Tarih: 15 Haziran, 19:00 TSİ

Geçen sene bu tarz bir etkinlik yapmayan Nintendo’nun bu sene bir organizasyon düzenliyor olması duyuracağı önemli bir şeyler olduğuna işaret ediyor. Yaklaşık 40 dakika süreceği açıklanan etkinlikte çoğunlukla 2021 yılında çıkacak olan oyunlarla ilgili bilgiler paylaşılacak. Kim bilir belki de Nintendo Switch Pro’yu gösterme planları bile yapılıyor olabilir.

EA Play:

Tarih: 22 Haziran, saat açıklanmadı

EA Play, E3 2021 programına dahil olmasa da atlanamayacak kadar heyecan verici bir etkinlik. Aynı zamanda açıklanan programlara göre bu yaz yapılacak etkinliklerin de sonuncusu olacak. EA’in böyle bir etkinlik düzenlemesindeki kilit noktalardan biri, zaten Battlefield 6 için ayrıca bir etkinlik düzenliyor olması. Yani ellerinde gösterecekleri farklı ve daha iddialı oyunlar olabileceğini beklemeliyiz. Dragon Age 4 ve Mass Effect 5 gibi sürprizler karşımıza çıkabilir.

Oyun dünyasının bayramı olarak adlandırabileceğimiz yaz sürecinde yapılacak etkinlikler bu kadar. Hareketli bir süreç bizleri bekliyor. Eğer yeni bir etkinlik duyurusu yapılırsa yazımızı güncelleyeceğimiz için bizi takipte kalın. Ayrıca tüm bu etkinlikler yapılırken biz de bir yandan izliyor ve önemli gördüğümüz detayları sizlerle paylaşıyor olacağız.