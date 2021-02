Ubisoft, Star Wars'ta Division 2'nin Motorunu Kullanacak

Ubisoft tarafından doğrulanan bilgiye göre popüler oyun stüdyosu, açık dünya tabanlı Star Wars oyununda Division 2'de kullanılan Snowdrop oyun motorunu kullanacak.

Assassin's Creed, Watch Dogs ve Tom Clancy's gibi pek çok popüler oyun markasının arkasındaki isim olan Ubisoft, henüz resmi adı belli olmayan açık dünya Star Wars oyununu mevcut Snowdrop oyun motoru üzerinde inşa edeceklerini doğruladı.

İlk kez Destiny benzeri bir RPG oyunu olan The Division için geliştirilen Snowdrop oyun motoru, oyun içi öğeleri hızlı bir şekilde oluşturma ve öğeler ile etkileşime girme konularında diğer oyun motorlarına göre ciddi avantajlar sunuyor.

Mario + Rabbids ve South Park: The Fractured but Whole gibi oyunlarda da kullanılan Snowdrop, geliştiricilere son derece iyi bir grafik kalitesi ve otantik gece-gündüz döngüleri sunuyor. Bir açık dünya oyunu için son derece uygun özelliklere sahip motorun en önemli avantajı ise verimlilik.

Ubisoft tarafından geliştirilecek Star Wars oyununun The Mandalorian uyarlaması olabileceği söylense de şu an için oyun hakkında elimizde minimum seviyede bilgi bulunuyor. Ayrıca Ubisoft şu sıralar bir Avatar oyunu üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Söz konusu Avatar oyunu, Star Wars oyunundan daha önce piyasaya sürüleceğinden açık dünya tabanlı Star Wars oyununun ne zaman çıkış yapacağı hakkında tahminde bulunmak oldukça zor.