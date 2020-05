Ubisoft’un Henüz Tanıtmadığı AAA Oyun Olduğu Ortaya Çıktı

Oyun dünyasının dev ismi Ubisoft, içinde bulunduğu mali yıl için yaptığı planlara göre hâlâ bir AAA oyununu tanıtmadı. İddialara göre bu oyun, şirketin popüler oyun serisi Far Cry’ın yeni oyunu olacak.

Oyun dünyasının en büyük isimlerinden biri olan Ubisoft, bugüne kadar artık efsaneleşen birçok oyun serisini ve oyunu günümüze kazandırmayı başardı. Bu başarısını sürdürmeye devam eden şirket, ‘triple A' ya da 'AAA’ olarak adlandırdığımız yüksek bütçeli oyunlarını tanıtmaya devam ediyor.

Ubisoft’un en son tanıttığı AAA oyun, hepimizin bildiği üzere Assassin’s Creed Valhalla’ydı ancak Ubisoft’la ilişkili olan bazı kaynaklara göre şirket, AAA oyunlarından birini tanıtmadı. Kaynaklara göre Ubisoft, 31 Mart’ta sona eren mali yıl içinde bir AAA oyun daha tanıtacak ve bu oyun, şirketin en büyük serilerinden birisinde yer alacaktı.

Bahsi geçen oyun Far Cry 6 mı?

Peki yeni oyunun bulunacağı seri hangi oyun olacak? Geçtiğimiz haftalarda Ubisoft’un yeni bir Prince of Persia oyunu üzerinde çalıştığına, yakında da bu oyunu duyuracağına dair iddialar duymuştuk ancak Ubisoft’un içinden bilgi alan kaynaklara göre bu umutlarımız boşa çıkacak.

Kaynakların aktardıklarına göre Ubisoft, bugüne kadar pek çok kez karşımıza çıkan Far Cry serisinin yeni bir oyununu tanıtacak. Yani son zamanlarda düşüş gösteren Far Cry serisi, yeniden karşımıza çıkacak. Tabii bu oyunun ismini veya herhangi bir detayını bilmesek de şu anlık ona ‘Far Cry 6’ olarak hitap edeceğiz.

Ubisoft, içinde bulunduğu mali yıl içerisinde 5 adet AAA oyun çıkarmayı planlıyordu. Şirket, bugüne kadar beş oyundan dördü olan Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine ve Gods & Monsters’ı duyurdu. İşte iddialara göre Ubisoft’un hedefini tamamlayacağı oyun Far Cry 6 olacak.

Tabii bu konuda değişik bir iddia daha mevcut. PCGamesN’nin haberine göre Ubisoft, yatırımcıları bu beş oyundan birinin önümüzdeki mali yıla kayabileceği konusunda uyardı ancak bu konuda henüz bir ayrıntı bulunmuyor. Yine de Far Cry 6 iddiası doğruysa Ubisoft’un ismini önümüzdeki günlerde daha da fazla duyacağız gibi duruyor.