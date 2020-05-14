Epic'in GTA V Hediyesine En Yoğun İlgi Türkiye’den Oldu

7. yaşını önümüzdeki aylarda kutlamaya hazırlanan GTA V, bugün Epic Games tarafından ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı. Dünya çapında haberi alan kullanıcılar Google’da ilgili aramalar yapınca konuya en çok ilgi gösteren ülke de ortaya çıktı.

GTA V, bugün Epic Games tarafından ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı. Google’da ilgili aramalara bakınca oyuna en çok ilgi gösteren ülke de ortaya çıktı. Bir süredir ücretsiz olması beklenen oyuna en çok Türk oyuncular ilgi gösterdi.

2013 yılında çıkmasına rağmen her geçen gün popülerlik kazanmaya devam eden Grand Theft Auto serisinin beşinci oyunu GTA V, bildiğiniz üzere bugün ücretsiz oldu. Tabii bu kadar popüler olan bir oyun bir anda 169 TL’den 0 TL’ye inince dünya genelindeki tüm oyuncular Epic Games’in sunucularını çökertti.

En yoğun ilgi Türkiye'den geldi:

Peki GTA 5’in ücretsiz olması en çok hangi ülkenin oyuncularını kendisine çekmeyi başardı? Cevabınız Türkiye’yse doğru bildiğiniz. Google Trends’ten aldığımız verilere göre GTA V’in ücretsiz olmasıyla birlikte Google aramalarında ilgili anahtar sözcükleri en çok arayan ülke Türkiye oldu.

Google Trends’ten edindiğimiz verilere göre Google aramalarında GTA V’in ücretsiz olduğu platform olan ‘Epic Games’i en çok Türk kullanıcılar arattı. Ülkemiz, Google Trends’in bölgeye göre ilgi alanı puanlamasında 100 üzerinden 100 puan aldı. Yani ‘Epic Games’ anahtar kelimesinin en çok aratıldığı ülke Türkiye oldu.

Peki GTA V ile ilgili diğer anahtar kelimeler ne durumda? Google üzerinde 'GTA 5’ anahtar kelimesi kullanılarak yapılan aramalarda Türkiye yine diğer ülkeleri ardında bırakarak 100 puanı kaptı. GTA V aramalarında Türkiye’yi Romanya, Kuzey Makedonya, Tunus ve Macaristan izledi.

GTA 5’in aslında doğru yazımı olan GTA V anahtar kelimesiyse ülkemizden diğer anahtar kelimeler kadar ilgi görmedi. Google’da ‘GTA V’ anahtar kelimesi kullanılarak yapılan aramalarda zirvede yer alan isim Şili oldu. Şili’yi Mısır ve Kuzey Makedonya izlerken Türkiye, listenin 37. sırasında yer aldı.

Her üç anahtar kelimenin de birleşimiyle ortaya çıkan iki kelime öbeğinde de durum benzer bir tabloyu yansıttı. Google’da ‘GTA 5 Epic Games’ öbeği yine en çok Türk kullanıcılar tarafından aratılırken ‘GTA V Epic Games’ öbeğiyse en çok Ürdünlü kullanıcılar tarafından aratıldı. Ülkemiz, bu öbeğin ilgi alanı puanlamasında 38. sırada yer aldı.

Tüm bu anahtar kelimelerle birlikte Türkiye, aynı zamanda ‘Grand Theft Auto 5 Epic Games’ ve ‘Grand Theft Auto V Epic Games’ aramalarında da zirvede yer aldı. Ayrıca ülkemiz, ‘Grand Theft Auto V’ ve 'Grand Theft Auto 5’ aramalarının her ikisinde de üçüncü sırada karşımıza çıktı.