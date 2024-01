Ubisoft'un abonelik sistemleri, Activision Blizzard oyunlarının gelişinden önce baştan aşağı yenilendi. Hizmetin hem adı hem tasarımı hem de yapısı değişti.

Oyunların daha çok kişiye ulaşmasını isteyen oyun firmaları birer ikişer kendi aylık abonelik sistemlerini duyurmuştu. Bunlardan biri de Ubisoft idi. Ubisoft'un aylık abonelik sisteminde daha önce yer alan Multi-Access ve PC Access seviyeleri kaldırıldı. Her iki seviyenin özellikleri Ubisoft Plus Premium adı altında birleştirildi. Klasik oyunlar için ise yeni bir abonelik duyuruldu.

Aylık ücreti 17,99 dolar olarak açıklanan Ubisoft Plus Premium aboneliği ile oyun severler oyunlarını Xbox, bilgisayar ve Amazon Luna üzerinden oynayabilecekler. Premium üyeler, yeni yayımlanan oyunlara daha ilk günden erişebilecekler.

Yeni oyunlara ilk günden erişim

Bazı oyunlarda premium abonelik sahiplerine erken erişim hakkı da verilecek. Ayrıca bu oyuncular, kendi seçtikleri yapımların premium versiyonlarına erişebilecek, indirilebilir içeriklerine ulaşabilecek ve aylık ödüllerde de söz sahibi olacaklar. Hâlihazırda PC Access sahibi olanlar ise planlarını korumaya devam edip aylık 14,99 dolarlık ödemelerine devam edebilecek.

Gelecek olan diğer paket ise Ubisoft Plus Classics ise firmanın daha eski ve klasikleşmiş oyunlarına, katalogda daha geride kalan yapımlarına erişim hakkı verecek. Bu oyunlar arasında Fallout 4, Assasin's Creed, Far Cry 6, Rainbow Six Siege, Watch Dogs: Legion gibi yapımlar bulunuyor. Ubisoft'a göre bu abonelik paketi, PlayStation Plus Extra ve PlayStation Plus Premium üyelerine açık ve aylık 7,99 dolara bilgisayarlarda da kullanılabiliyor.

Activision Blizzard oyunları da bekleniyor

Ubisoft daha önce Activision Blizzard oyunlarının bulut üzerinden oynanma haklarını almıştı. Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın alma sürecinde Birleşik Krallık piyasa düzenleyicilerinin talebi sonrasında gerçekleştirilen anlaşma ile Ubisoft, Avrupa Ekonomik Alanı dışında Activision Blizzard oyunlarını da sunacak. Konuyla ilgili olarak Ubisoft Abonelik Yöneticisi Philippe Tremblay, bir gün Activision Blizzard'ın oyunlarını da kataloglara ekleyeceklerini ancak şu anda, en iyi oyun deneyimi için ne sunabileceklerine baktıklarını ifade etti.