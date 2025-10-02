Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Ubisoft, Assassin’s Creed, Far Cry ve Rainbow Six için yeni oyun stüdyosu kurdu

Ubisoft, en büyük oyun serileri için Vantage Studios adlı yeni bir stüdyo kurdu. Tencent ortaklığındaki yapı, Assassin’s Creed, Far Cry ve Rainbow Six gibi serileri yönetecek.

Ubisoft, Assassin’s Creed, Far Cry ve Rainbow Six için yeni oyun stüdyosu kurdu
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Ubisoft, büyük oyun serilerini daha verimli yönetmek için Vantage Studios adında yeni bir oyun stüdyosu kurdu. Assassin’s Creed, Far Cry ve Rainbow Six gibi markaların geliştirme süreçleri bu stüdyoya devredildi. Yapı, Ubisoft’un yaratıcı üretim modeli olan “creative house” sistemine dayanıyor.

Vantage Studios, dünya genelinde birçok lokasyonda faaliyet gösterecek. Montréal, Québec, Sherbrooke ve Saguenay gibi Kanada şehirlerinin yanı sıra Barcelona ve Sofya’da da ekipleri olacak. Şu anda 2.300 çalışanı bulunan yapı, oyunların teknik ve yaratıcı süreçlerini merkezileştirmeyi amaçlıyor.

Stüdyonun CEO’ları Ubisoft yöneticilerinden Christophe Derennes ile Charlie Guillemot olacak. Charlie Guillemot, direkt olarak Ubisoft’un kurucusu Yves Guillemot’un oğlu. Bu yapılanma, şirket içinde genç liderlere daha fazla sorumluluk verildiğinin de bir göstergesi.

Tencent, Vantage Studios’un %25 hissesine sahip olacak. Ubisoft, bu ortaklıkla hem finansal destek sağlamayı hem de global pazarlarda daha güçlü olmayı hedefliyor. Bu hamle, Ubisoft’un gelecekte diğer serileri için de benzer yapılanmalara gideceğinin sinyalini veriyor.

Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

iOS 26.0.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

iOS 26.0.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

Rockstar Kurucu Ortağı, Bugüne Kadarki En İyi Oyunlarını Açıkladı (GTA 5 Değil)

Rockstar Kurucu Ortağı, Bugüne Kadarki En İyi Oyunlarını Açıkladı (GTA 5 Değil)

Dünyanın En Çok Beklenen Oyunu GTA 6'nın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Dünyanın En Çok Beklenen Oyunu GTA 6'nın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

3 Kameralı İlk iPhone, Apple Tarafından "Külüstür" İlan Edildi

3 Kameralı İlk iPhone, Apple Tarafından "Külüstür" İlan Edildi

Android Telefonunuzda Yapmanızın KESİNLİKLE Önerilmediği İşlemler (En Az Birini Yaptığınızı Biliyoruz...)

Android Telefonunuzda Yapmanızın KESİNLİKLE Önerilmediği İşlemler (En Az Birini Yaptığınızı Biliyoruz...)

180 Ülkede Kullanıma Sunulup Türkiye'ye Gelmeyen Google AI Mode'a Efsane Özellikler Geldi

180 Ülkede Kullanıma Sunulup Türkiye'ye Gelmeyen Google AI Mode'a Efsane Özellikler Geldi

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim