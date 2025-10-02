Ubisoft, Assassin’s Creed, Far Cry ve Rainbow Six için yeni oyun stüdyosu kurdu

Ubisoft, en büyük oyun serileri için Vantage Studios adlı yeni bir stüdyo kurdu. Tencent ortaklığındaki yapı, Assassin’s Creed, Far Cry ve Rainbow Six gibi serileri yönetecek.

Ubisoft, büyük oyun serilerini daha verimli yönetmek için Vantage Studios adında yeni bir oyun stüdyosu kurdu. Assassin’s Creed, Far Cry ve Rainbow Six gibi markaların geliştirme süreçleri bu stüdyoya devredildi. Yapı, Ubisoft’un yaratıcı üretim modeli olan “creative house” sistemine dayanıyor.

Vantage Studios, dünya genelinde birçok lokasyonda faaliyet gösterecek. Montréal, Québec, Sherbrooke ve Saguenay gibi Kanada şehirlerinin yanı sıra Barcelona ve Sofya’da da ekipleri olacak. Şu anda 2.300 çalışanı bulunan yapı, oyunların teknik ve yaratıcı süreçlerini merkezileştirmeyi amaçlıyor.

Stüdyonun CEO’ları Ubisoft yöneticilerinden Christophe Derennes ile Charlie Guillemot olacak. Charlie Guillemot, direkt olarak Ubisoft’un kurucusu Yves Guillemot’un oğlu. Bu yapılanma, şirket içinde genç liderlere daha fazla sorumluluk verildiğinin de bir göstergesi.

Tencent, Vantage Studios’un %25 hissesine sahip olacak. Ubisoft, bu ortaklıkla hem finansal destek sağlamayı hem de global pazarlarda daha güçlü olmayı hedefliyor. Bu hamle, Ubisoft’un gelecekte diğer serileri için de benzer yapılanmalara gideceğinin sinyalini veriyor.