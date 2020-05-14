Ubuntu Touch, Bugüne Kadarki En Büyük Güncellemesini Aldı

Alternatif bir mobil işletim sistemi olan Ubuntu Touch, bugüne kadar hiç görülmemiş yeniliklerle güncellendi. Sunulan güncelleme, Ubuntu Touch'ın bugüne kadarki en kapsamlı sürümünün oluşmasını sağlarken, işletim sistemine çok sayıda yenilik ve düzeltme kazandırıyor.

Günümüzde akıllı telefon sektörü, iOS telefonlar ve Android telefonlar olarak adeta 2'ye bölünmüş durumda. Ancak bazı meraklı tüketiciler ve geliştiriciler, akıllı telefonlarında alternatif işletim sistemleri de kullanmak istiyorlar.

Alternatif mobil işletim sistemlerinin başında "Ubuntu Touch" geliyor. Şimdiyse Ubuntu Touch geliştiricileri, işletim sistemi için yeni bir yazılım güncellemesi yayınladılar ve işletim sistemini bugüne kadarki en kapsamlı haline getirdiler.

Ubuntu Touch'ın son sürümü ile gelen yenilikler

Ubuntu Touch geliştiricileri tarafından yayınlanan güncelleme, her şeyden önce bu mobil işletim sisteminin arayüzünü güncelliyor. Kod adı Lomiri olan Unity8 arayüzü, artık daha güvenli ve daha kararlı bir şekilde çalışıyor.

Geliştiriciler tarafından yapılan açıklamalara göre Ubuntu Touch'ın bugüne kadarki en kapsamlı sürümünü ortaya koyan güncelleme, genel görünümü de değiştiriyor. Öyle ki Ubuntu Touch, bundan sonra daha iyi bir kontrast sunan yeni renk skalasına sahip olacak ve daha iyi bir kullanıcı deneyimi için gerek görünüm gerekse işlevsellik açısından geliştirilmiş yeni bir klavye tasarımı sunacak.

Ubuntu Touch'ın yeni sürümü, önceki sürümde yer alan bazı sorunları gideriyor ve çeşitli uygulamalarda da ufak tefek iyileştirmeler yapıyor. Ayrıca tüketiciler, tarayıcı verileri ve çerezler kontrolü ile artık çok daha iyi bir tarayıcı deneyimi yaşayacaklar.

Ubuntu Touch'ın bugüne kadarki en büyük güncellemesi, LED bildirim ışığını da yeniliyor. Öyle ki bundan sonra tüketiciler, pil zayıfladığında turuncu bir ışığın yanıp söndüğünü görecekler. Bu bildirim ışığı, telefon şarj edilirken ise tamamen beyaz renkte yanacak.