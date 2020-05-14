QRNG Çipi Bulunan İlk 5G'li Telefon: Galaxy A Quantum

Güney Kore merkezli kablosuz haberleşme operatörü SK Telecom, Samsung ve ID Quantique iş birliği ile dünyanın ilk Quantum Random Number Generator (Kuantum Rastgele Sayı Üreticisi - QRNG) ile donatılmış 5G akıllı telefonu olan Galaxy A Quantum'u duyurdu.

SK Telecom, Samsung ve ID Quantique ile kurduğu ortaklığın ilk meyvesi olan Galaxy A Quantum'u tanıttı. Dünyanın Quantum Random Number Generator (Kuantum Rastgele Sayı Üreticisi - QRNG) çipine sahip ilk akıllı telefonu ünvanına sahip olan cihaz, bireysel tüketicilerin de kuantum merkezli güvenlik teknolojilerini günlük yaşamlarında deneyimlemelerini sağladığı için önemli bir anlam taşıyor.

SK Telecom'un İsviçre merkezli yan kuruluşu ID Quantique tarafından geliştirilen, 2,5 mm x 2,5 mm boyutlarında dünyanın en küçük QRNG yonga seti ile donatılan Galaxy A Quantum, kullanıcıların seçtikleri hizmetlerin şifrelenmesi için rastgele sayılar üreterek, olası siber saldırılara karşı maksimum güvenlik vadediyor.

Galaxy A Quantum, Samsung Galaxy A71 5G ile aynı tasarımı kullanıyor

Galaxy A Quantum, Full HD+ çözünürlüğe ve ekran içi parmak izi okuyucusuna sahip 6.7 inçlik Super AMOLED Infinity-O ekrana sahip. Paneldeki delikte 32 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerası bulunuyor. Arkada ise 64MP birincil kamera, 12MP ultra geniş açılı kamera, 5MP makro kamera ve 5MP derinlik sensöründen oluşan dört kameralı bir kurulum var.

Cihaz, kuantum-kripto teknolojisi ile rastgele sayılar üretiyor ve tahmin edilemeyen güvenli anahtarları oluşturuyor

Android 10 tabanlı One UI 2.0 arayüzü ile çalışan akıllı telefon, gücünü sekiz çekirdekli Exynos 980 yonga setinden alıyor. 8GB RAM, 128GB dahili depolama alanı ve bir adet microSD kart yuvası ile gelen Galaxy A Quantum, GPS, 5G, LTE, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, NFC, USB Type-C bağlantı noktası ve 3,5 mm kulaklık girişi gibi pek çok bağlantı özelliğine sahip. Telefon ayrıca 25W hızlı şarjı destekleyen 4.500mAh gücünde bir bataryadan besleniyor.

Galaxy A Quantum fiyatı

Peki, gücünü kuantum teknolojisinden alan bu özel cihaza sahip olmanın bedeli ne? Temelde yeniden markalanmış bir Samsung Galaxy A71 olan Galaxy A Quantum, yarından itibaren Güney Kore’de ön siparişe açılacak. 22 Mayıs’ta 530 dolar (güncel kur ile 3.693 TL) fiyat etiketi ile raflardaki yerini alacak olan cihazın ne kadar talep göreceği ise büyük merak konusu.

Galaxy A Quantum özellikleri