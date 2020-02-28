Ubuntu Touch'ın Kullanıcı Arayüzünün Adı Değişti

Ubuntu Touch'ı geliştiren UBports, mobil işletim sisteminin "Unity8" olan kullanıcı arayüzü adını, oyun motoru Unity ile karıştırılmaması için "Lomiri" olarak değiştirdi.

Linux tabanlı mobil işletim sistemleri pazarı sadece Android'den ibaret değil. UBports, akıllı telefonlar için Ubuntu tabanlı işletim sistemi Ubuntu Touch'ı geliştirerek pazarda yer edinmeye çalışıyor. Ubuntu Touch, daha fazla platform desteği ile yavaş ama kararlı adımlarla popülerlik kazanıyor.

Unity8, Canonical'ın Unity Desktop ortamına dayanan bir kullanıcı arayüzü. Ancak Canonical artık Ubuntu Touch projesini desteklemiyor. Ubuntu Touch bu nedenle UBports tarafından geliştiriliyor ve destekleniyor. Unity8, telefon, tablet, dizüstü bilgisayar ve masaüstü gibi çeşitli platformlara yüklenebiliyor.

UBPorts ekibi, işletim sistemi arayüzünün 'Unity8' olan adını, popüler oyun motoru Unity ile karıştırılmasını engellemek için 'Lomiri' olarak değiştirdiğini açıkladı. UBPorts ayrıca 'ubuntu' veya 'unity' adlarını içeren çeşitli paketlerin adını da Lomiri olarak güncellendiğini belirtti.

Unity8'in Lomiri olarak yeniden adlandırılmasına rağmen Ubuntu Touch kullanıcılarının herhangi bir güncelleme yapmasına gerek yok. Yalnızca isim değişikliği yapıldı ve işletim sisteminde herhangi bir değişim olmadı. Ancak Ubuntu Touch için uygulama yapan bir geliştiriciler bazı değişiklikler görebilir. Bu nedenle, uygulamaları paketlemeden önce yeni API'ye güncellemeleri gerekiyor.