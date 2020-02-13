Yeni Ubuntu Linux 18.04.4 LTS Yayınlandı

Canonical, yeni Ubuntu sürümü olan Ubuntu Linux 18.04.4'ü yayınladı. Yeni sürümle birlikte yalnızca normal Ubuntu sürümleri değil, Kubuntu, Xubuntu, Ubuntu MATE, Lubuntu ve Ubuntu Budgie de 18.04.4.'e yükseltilebilecek.

Canonical, Linux temelli LTS işletim sisteminin yeni versiyonunu yayınladı. Ubuntu Linux 18.04.4 küçük çaplı bir güncelleme olsa da kullanıcılara işletim sistemlerini güncellemeleri öneriliyor. Yeni sürüm, yalnızca GNOME masaüstü ortamını kullanan Ubuntu'nun normal versiyonları için değil, Kubuntu, Xubuntu, Ubuntu MATE, Lubuntu ve Ubuntu Budgie gibi ortamlar için de geçerli olacak.

Canonical'dan Lukasz Zemczak, yeni Ubuntu Linux 18.04.4'ün Masaüstü, Sunucu ve Bulut ürünlerinin yanı sıra Ubuntu'nun diğer LTS'leri (uzun vadeli destek) için de yayınlandığının altını çizdi. Daha önceki LTS serileri gibi, 18.04.4'te de daha yeni donanımlarda kullanım için donanım yetki verme yığınları yer alıyor. Bu destek tüm mimariler için geçerli ve masaüstü görüntülerinden biri kullanıldığında varsayılan olarak güncelleniyor.

Ubuntu 10.04 LTS'ye uyumlu

Ubuntu Sunucusu'nun GA çekirdeğinin yüklenmesini varsayılan yaptığını belirten Zemczak, bununla birlikte çekirdeği yükleyip çalıştıran 'bootloader'dan HWE çekirdeğinin seçilebileceğini bildirdi. Yeni sürümün çok sayıda güncelleme içerdiğini kaydeden Zemczak, güncellenmiş yükleme medyasının da yüklemeden sonra daha az indirme yapmak için kullanıcılara sağlandığını belirtti. Yeni sürümde güvenlik güncellemeleri ve diğer yüksek etkili bug'lara yönelik düzeltmeler de yer alıyor. Yeni sürüm, dengesini korumak ve Ubuntu 18.04 LTS'ye uyuma odaklanmış.

Linux dağıtımı olan Ubuntu, iki yılda bir yayınladığı ve uzun süre destek vereceğini (5 yıl) bildirdiği sürümlerini LTS (Long Term Support - Uzun Vadeli Destek) olarak adlandırıyor. Bu sürümler çift haneli yıllarda piyasaya çıkartılıyor. Küresel Linux işletim sistemi pazarı üzerine yapılan bir pazar araştırmasına göre Linux pazarı, dünya çapında büyüme gösteriyor. Öte yandan Ubuntu geçtiğimiz ay Windows 7 desteğine son vereceğini açıklamıştı. Yeni Ubuntu Linux 18.04.4'ü buradan indirebilirsiniz.