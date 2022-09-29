Üç boyutlu yazıcı üreticisi Creality, her bütçeye uygun yepyeni modelleriyle karşımıza çıktı. Kullanıcılar artık ihtiyaçları doğrultusunda Ender-3 Neo, Ender-3 V2 Neo veya Ender-3 Max Neo isimli modellerden bir tanesini de tercih edebilecekler.

Üç boyutlu yazıcılar, son dönemlerde hayatımızın ayrılmaz parçaları haline geldiler. Öyle ki bugün gerçek bir evden tutun da bir organın veya bir gıdanın üretimine kadar pek çok alanda üç boyutlu yazıcılardan faydalanılıyor. Hal böyle olunca da pek çok kişi, kendi üç boyutlu yazıcısına sahip olmak için can atıyor ancak model noktasında karar vermek, çok da kolay değil.

Şimdi sizlere, bu sektörde isim yapmış olan Creality’nin yepyeni üç boyutlu yazıcılarından bahsedeceğiz. Piyasa koşulları göz önünde bulundurulduğunda bütçe dostu sınıfta olan yazıcılar, yalnızca fiyatlarıyla değil sundukları teknik özelliklerle de dikkat çekecekler gibi görünüyor.

Karşınızda Creality Ender-3 Neo

Gerek tasarım gerekse kullanım özellikleri açısından başlangıç seviye bir model olarak karşımıza çıkan Ender-3 Neo, yine de etkileyici özelliklere sahip. Sahip olduğu sessiz motorlar ve duraklat-devam ettir özelliği sayesinde üç boyutlu baskı alma işlemini kolaylaştıran yazıcı, daha düşük sıcaklıklarda kullanılabilen PLA veya yüksek sıcaklıklarda baskı alabileceğiniz ABS filamentlerle kullanılabiliyor. 0,4 mm nozzle ucu ile hassas baskı almanızı sağlayan Ender-3 Neo ile 220 mm x 220 mm 250 mm’lik baskılar alabilirsiniz.

219 dolar karşılığında karşılığında satın alabileceğiniz yazıcı ile ilgili detaylı bilgiye buradaki bağlantı üzerinden ulaşılabilir.

Creality Ender-3 V2 Neo

Şirketin bir diğer yeni modeli ise Ender-3 V2 Neo. Ender-3 Neo’dan biraz daha gelişmiş özelliklere sahip olan bu üç boyutlu yazıcı, sahip olduğu kullanıcı arayüzünde baskının önizlemesinin alınabilmesine imkan tanıyor. Yalnızca birkaç dakika içerisinde monte edip kullanıma hazır hale getirebileceğiniz üç boyutlu yazıcı, tıpkı Ender-3 Neo gibi PLA ve ABS filamentlerle kullanılabiliyor.

299 dolar karşılığında satılan Ender-3 V2 Neo ile ilgili detaylı bilgi için buraya bakılabilir.

Creality Ender-3 Max Neo

Eğer prototipini çizdiğiniz veya henüz hayal ettiğiniz bir projede büyük parçalar bulunuyorsa doğru yerdesiniz demektir. Creality Ender-3 Max Neo, sahip olduğu 300 mm x 300 mm x 320 mm baskı alanı ile fazlasıyla büyük parçaların çıktısını alabiliyor. PLA ve ABS’ye ek olarak ahşap baskı malzemesine de destek veren üç boyutlu yazıcı, 350 watt yüksek kaliteli güç kaynağı ile en güvenli şekilde baskı alınmasına imkan tanıyor. Ayrıca bu yazıcıyı gece uyurken bile kullanabilirsiniz. Çünkü Ender-3 Max Neo, 50 desibelden bile az ses çıkarıyor.

399 dolarlık Ender-3 Max Neo ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve 20 dolarlık indirim kuponundan hemen faydalanmak isterseniz de buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.