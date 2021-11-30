Bilim insanları, üç boyutlu (3D) yazıcı ile protez göz üretmeyi başardı. Londra’daki bir göz hastanesinde bir hastaya, dünyada ilk kez 3D yazıcı ile üretilmiş bir göz protezi takıldı.

İnsanlar; doğumdan itibaren gözleri normal gelişmemişse, gözde hasar bırakan bir kaza geçirmişse ya da göz kanseri gibi nedenlerle gözün alınması gerekiyorsa protez göze ihtiyaç duyarlar.

Bilim insanları ve yazılımcılar bir araya gelerek göz yuvasının tarama verilerinden elde ettikleri verilerle 3D yazıcı ile protez göz üretti. Dünyanın ilk tamamen dijital baskı ile üretilen protez gözünün nakil işlemi, Londra'da bir göz hastanesinde gerçekleşti.

Dünyada ilk kez 3D baskı ile protez göz üretildi

3D baskılı bu göz gerçekçi bir protez ve net tanımlama ve gözbebeği için gerçek derinlik sağlıyor. Geleneksel yöntemlerden farklı olarak göz yuvasının kalıbının alınması yerine tamamen dijital taramalardan yararlanılarak elde edilen protez gözün üretim süreci de geleneksele göre oldukça hızlı.

El ile yapılan bir protez gözün tamamlanması yaklaşık 6 hafta sürerken, 3D baskı ile tarama yapıldıktan yaklaşık 2,5 saat için protezin çıktısı alınıyor, uzmanların incelemeleri ile birlikte yaklaşık 2-3 haftada tamamlanıyor. Şirket yetkilileri, tek bir yazıcı ile Birleşik Krallık için gereken yıllık 10.000 protez ihtiyacını potansiyel olarak karşılayabileceklerini belirtti.

Projede, göz yuvasının hassas bir ölçümünü sağlayan bir tarayıcı ile 2,4 saniyelik bir tarama yapıldı ve sağlıklı gözün renk kalibre edilmiş bir görüntüsü ile birleştirildi. Kişinin sağlıklı gözünden elde edilen veriler, 3D baskı modeli oluşturan Fraunhofer Bilgisayar Grafikleri Araştırma Enstitüsü’nün “Cuttlefish:Eye” adlı sistemine aktarıldı. Hazırlanan model, medikal teknolojiler üreten Fit AG adlı bir şirket tarafından basıldı. Basılan protez, uzmanlar tarafından incelendi ve gerekli son düzenlemeler yapıldı.

Nakil işlemi gerçekleşti

Londra Moordields Göz Hastanesi’nde, Steve Verze adlı bir kişinin geleneksel yöntemlerle üretilen protez gözü, 3D baskılı versiyonu ile değiştirildi. Steve Verze, “Uzun yıllardır protez göze ihtiyaç duyuyorum. Daha önce sık sık aynaya bakar, görüntüden hiç hoşlanmazdım. Bu yeni göz harika görünüyor, 3D dijital baskı teknolojisine dayalı olduğu için giderek daha iyi olacak” dedi.

Projeyi yürüten ekip, yaklaşık 40 hasta üzerinde klinik bir araştırma ile hareketlilik, görünüm, uyum, rahatlık, mukoza akıntısı ve daha fazlası için dijital baskılı protezleri değerlendirecek. Moorfields Göz Hastanesi'nin danışman göz doktoru Profesör Mandeep Sagoo, 3D baskılı gözlerin geleneksel/el yapımı gözlere karşı etkinliğinin değerlendirileceği araştırma sayesinde “3D baskı teknolojisinin değeri hakkında, hastalar için nasıl bir fark yarattığını gösteren sağlam kanıtlar sağlayacağını umuyoruz" dedi.

Dünyanın ilk 3D baskılı gözü iş başında

Proje süreci hakkında daha ayrıntılı bilgi için izleyebilirsiniz.