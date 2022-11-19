3 Boyutlu Yazıcıyla Kişiye Özel İlaç Üretimi Başladı

CurifyLabs isimli bir farmasötik şirketi, 3 boyutlu yazıcılar ile kişisel ihtiyaçlar doğrultusunda ilaç üretmenin bir yolunu buldu ve üretime başladı.

Günümüzde eczanelerde satılan ilaçların büyük bir çoğunluğu, birer seri üretim ürünü. Bu da aslına bakarsanız gerekli bir şey zira ilaçların ucuza satılabilmesi için büyük miktarlarda üretilmesi gerekiyor, aksi halde fiyatları bir hayli artar.

Peki ya piyasada bulunan ilaçlardan farklı bir doza ihtiyaç duyarsanız ne olur? Almak istediğiniz ilaç tek dozda seri üretimden geldiği için elde etmek istediğiniz ilaca çok daha fazla para vermek zorunda kalırsınız, hatta bulamayabilirsiniz bile. Bu noktada devreye kişisel üretilmiş ilaçlar giriyor.

Merkezi Finlandiya'da bulunan bu şirketin çalışmaları sayesinde ilaçlar, üç boyutlu yazıcılarla ve kişiye özel olarak üretilecek:

Merkezi Helsinki, Finlandiya'da bulunan CurifyLabs isimli bir girişim, 3 boyutlu yazıcıları kullanarak kişiye özel ilaç üretimine başladı. Şirketin amacı ilk etapta bu teknolojiyi hastalanelere ve veteriner kliniklerine ulaştırmak.

Geçtiğimiz yıl kurulan ve 3,5 milyon euro sermaye ile projeye başlayan şirket; bu sayede bir hastanın tam ihtiyaçlarına yanıt verebilmeyi hedefliyor:

Normal şartlarda, seri üretim bandından çıkan bir ilaç kişisel değildir ve bu noktada, tam olarak kişiye uygun bir tedaviden söz edilemiyor. Örneğin kişinin alerjen olduğu bir maddeyi seri üretilmiş bir ilaçtan çıkarmak imkansız, ancak kişiye özel ilaç tedavileri ile bu mümkün.

CurifyLabs'taki ilk prototip çalışması da kurucusu Niklas Sandler Topelius'un merakıyla başlıyor:

Aslında 100'den fazla onaylı dergide bilimsel makale yayınlamış bir bilim insanı olan Topelius, ilk prototip için üç boyutlu sıradan bir yazıcının "mürekkekep" bölümüne, uygun form ve şekillerde ilaç malzemeleri yerleştiriyor ve elde ettiği ilk sonuçlar kayda değer oluyor. Ardından bu konsept üzerine 3,5 milyon euro yatırım alan şirket, şimdi bu iş için özel yazıcı teknolojileri geliştirmek için çalışıyor.

Şirketin piyasaya değeri 3,5 milyon euro olsa da küresel sağlık endüstrisinin toplam hacmi 1,42 trilyon dolar, yani şirket henüz çok yolun başında:

Eğer CurifyLabs’in bu projesi gelecekte daha da dallanıp budaklanırsa gelenekselleşmiş eczanelere veda edip hepimiz kişiselleştirilmiş ilaçlar üretebilir ve seri üretim ilaçlardan çok daha sağlıklı bir şekilde tedavi olabiliriz. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.