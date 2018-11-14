TÜBİTAK desteğini de arkasına alan 3 arkadaş, geliştirdikleri uygulamayla en yakındaki boş park alanının tespit edilmesine imkan veriyor.

Ankara'da hayatını sürdüren 3 genç arkadaş, boş park yerini sürücülere gösteren bir uygulama geliştirdi. Makine mühendisi Berk Şahin, kardeşi Taha Şahin ve Halil Bakırcı, tatil için Amasya'ya gidip park yeri ararken bu fikrin akıllarına geldiğini belirtti.

Projeyi TÜBİTAK'a açan ve destek alan 3 arkadaş, ODTÜ Teknokent'teki ofislerinde uygulamayı geliştirmeye devam eti. Parxlab adı verilen bu uygulama, telefona indirildikten sonra park alanlarındaki sensörler vasıtasıyla sürücülere boş alanları gösteriyor.

Berk Şahin, uygulama hakkında şunları söyledi:

"Uygulama ile cadde üstü otopark işletmeleri için de verimliliği artırmış oluyoruz. Sürücü, mobil uygulamayı telefonuna indirdiğinde bulunduğu yere en yakın boş park alanını görecek ve kendine bir rota çizilecek. Projemiz sayesinde sürücüler, boş park alanı ararken harcadığı zamandan ve yakıttan da tasarruf edecek. Artık sürücüler park yeri arama stresi yaşamayacak. Mobil uygulama üzerinden boş park yerine rahatlıkla ulaşabilecek. Aynı zamanda park ücretlerini de mobil uygulama üzerinden ödeyebilecekler"

Parxlab henüz son kullancıya sunulmuş durumda değil. Şirketlere demolarını ileten Parxlab'ın internet sitesine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.