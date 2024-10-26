Lenovo, Legion Go el konsolunun üç yeni modelini belgelendirdi. Yeni cihazların AMD Strix Point işlemcilerle gelmesi bekleniyor.

Lenovo’nun taşınabilir oyun konsolu Legion Go, yeni modellerle yeniden gündemde. Avrasya Ekonomik Komisyonu’nun yayımladığı belgelerde, 8ARP1, 8AHP2 ve 8ASP2 kod numaralarıyla anılan üç yeni Legion Go versiyonunun test aşamasında olduğu ortaya çıktı.

Lenovo, ilk modeline gelen sınırlı ilgiye rağmen bu pazarda adımlarını sürdürüyor ve Steam Deck tarzı el konsollarına farklı seçenekler eklemeyi planlıyor. Orijinal Legion Go’nun 8APU1 koduna sahip olduğu düşünüldüğünde, bu yeni modellerin önemli güncellemeler içerdiği tahmin ediliyor.

Lenovo’nun “Lite” versiyonlu yeni Legion Go modeli geliyor

Yeni modellerden birinin 8 inçlik Legion Go'nun boyut olarak küçültülmüş “lite” bir versiyonu olması bekleniyor. Ayrıca cihazların AMD Strix Point ve AMD Hawk Point işlemcilerle gelebileceğine dair tahminler bulunuyor. Bu durumda cihazlarda Ryzen AI 200 ve 300 serisine ait APU’ların yer alması ve bu yongaların taşınabilir oyun cihazlarına uygun “Z Extreme” markasıyla sunulması muhtemel.

Belgelerdeki bilgilere göre Lenovo’nun tasarım sürecini geride bırakarak yeni modeller için üretim aşamasına yaklaştığı görülüyor. Öte yandan Asus, MSI ve Acer gibi markaların Windows tabanlı taşınabilir konsol pazarına yatırımları sürerken, Lenovo’nun bu alandaki yeni hamleleri rekabeti daha da artırabilir.