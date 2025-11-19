Tümü Webekno
Flight Simulator Hastalarının Aşık Olacağı, Uçak Kokpiti Gibi Görünen Kontrolcü Echo Aviation Duyuruldu

Honeycomb Aeronautical isimli firma, uçuş oyunlarına özel olarak tasarlanan ve uçak kokpiti gibi görünen kontrolcüsü Echo Aviation'ı duyurdu.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Uçuş simülatörü tarzı oyunlara yönelik aksesuarlar geliştirmesiyle tanınan Honeycomb Aeronautical, şimdi de bu oyunları sevenlerin âdeta ağzının suyunu akıtacak yeni bir ürünle karşımıza çıktı. Şirket, PC üzerinden pilotluk yapanlara özel olarak tasarlanan Echo Aviation kontrolcüsünü resmen duyurdu.

Echo Aviation isimli oyun kumandası, direkt olarak uçuş oyunları ve simülatörleri için geliştirilen bir ürün olarak geliyor. Zaten tasarımına baktığınızda da kontrolcünün bir uçak kokpiti gibi göründüğünü görebiliyorsunuz.

Uçak kokpiti gibi kontrolcü

Echo Aviation modeli, normal bir konsol kumandası boyutunda. Joystick’ler ve normal tuşları da var. Ancak onu ayıran en büyük özelliği, hemen sağ tarafında bulunan ve uçak kokpitini andıran butonları. Dört adet gaz kolu, özel bir trim düğmesi, fren butonları, uçağın irtifasını kontrol etmeyi sağlayan ayarlanabilir tekerlek gibi bölümleriyle gerçek bir uçak kullanıyormuş hissiyatını oyunculara verecek.

Öte yandan kontrolcünün** alt kısmında uçağın kanatlarını ayarlamak, iniş takımlarını çıkarıp kaldırmak ve el frenini etkinleştirmek** gibi amaçlar için kullanılabilen bölümler de var. Üstte dümen görevi gören, uçağınızın hareketini kontrol edebildiğiniz iki adet düğme bile var. Cihazın özel bir taşıma çantasıyla geldiğini belirtelim. İçinde tuşlar için değiştirilebilir kapaklardan oluşan yan aksesuarlar da bulunuyor.

Echo Aviation, Microsoft Flight Simulator’e direkt destek sunacak. Kontrolcünün yalnızca PC için tasarlandığını belirtelim. Konsollarda kullanılamıyor. Önümüzdeki ay ABD’de satışa çıkacağını ve 149,99 dolarlık bir fiyata sahip olacağını da ekleyelim.

Echo Aviation için paylaşılan video

