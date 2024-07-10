Her ülkenin trafik kuralları gereğince şoför sağ veya sol koltukta oturabiliyor. Ancak uçaklarda bu durum tamamen evrensel ve tek bir standardı var.

Kaptan pilotlar uçaklarda sola oturuyor. Bu durum, havacılığın kökenlerine ve teknik gelişimlerine dayanan derin bir tarihsel mantığa dayanıyor.

Üstelik bunun sebebinin I. Dünya Savaşı’na kadar uzandığı bile düşünülüyor!

İlk uçuşlardan bu yana, kokpitin sol koltuğu kaptan pilota ayrılmıştır.

Bu uygulamanın kökeninin I. Dünya Savaşı sırasında kullanılan erken dönem uçaklarına dayandığı düşünülüyor. O zamanlar, uçakların motorları saat yönünde dönen pervanelere sahipti ve bu durum uçakların istemsiz olarak sola dönme eğilimini artırıyordu.

Sol tarafta oturan kaptan pilot, bu dönüş eğilimine karşı daha etkin bir şekilde direnebilirdi. Manevra yaparken daha fazla görüş açısı elde etmelerinde de bir etken oldu. Bu da zamanla hâlâ devam eden bir norm hâline geldi.

Havacılık teknolojisinin ilerlemesi, uçakların sola dönüş eğilimlerini de ortadan kaldırdı.

Günümüzde hâlâ sol tarafta oturan pilotların aksine yardımcı pilotlar da sağda otururken aynı derecede uçağı kontrol edebilme imkânına sahip.

Helikopterlerde ise durum hiç de böyle değil. Helikopter kaptanları, genellikle sağ koltukta oturuyor. Bunun sebebi, çoğu insanın sağ elini kullanma eğiliminde olmasıdır. Helikopterlerin karmaşık kontrol mekanizmaları, kaptanların sağ elleriyle daha rahat yönetebilmelerine imkân tanıyor.

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