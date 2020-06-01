Bilim Kurulu Üyesi: Uçakla Yolculuk Daha Güvenli

Habertürk'te yayınlanan bir televizyon programında normalleşme süreciyle ilgili olarak vatandaşlara uyarı ve tavsiyelerde bulunan Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, hava ulaşımının daha güvenli olduğunu belirtti.

Uzun süredir hayatımızı derinden etkileyen koronavirüs pandemisinin kontrol altına alınmasıyla beraber 1 Haziran Pazartesi (yarın) normal hayata dönmeye başlıyoruz. Çoğu işletme ve toplu kullanım alanının açılmasından seyahat yasağının kalkmasına kadar birçok yenilik ve düzenlemeyi içeren yeni süreç ile ilgili konuşan Bilim Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Tevfik Özlü, özellikle seyahat edecek vatandaşlara yönelik uyarı ve tavsiyelerde bulundu.

Özellikle yarın hayata geçirilecek olan yeni normalleşme süreci konusundaki düşüncelerini paylaşan Özlü, bu süreçte birçok sektörün koronavirüs salgınından olumsuz etkilendiğini ve bunların başında gelen sektörlerden birinin de havacılık sektörü olduğunu fakat havacılık sektörü için normalleşme sürecinin diğer sektörlere oranla daha kolay olacağını ifade etti.

Hava ulaşımı daha güvenli:

Hava ulaşımı ile seyahat etmenin otobüs veya trenle seyahat etmeye göre çok daha güvenli olduğunu belirten Bilim Kurulu üyesi Özlü, havalimanlarının birçok açıdan daha iyi donanım ve prensiplere sahip olduğunu söyledi. Özellikle otogarlarda meydana gelen kalabalık ortamın kontrolünün daha zor olduğunu söyleyen Bilim Kurulu üyesi, bu nedenle hava ulaşımının daha güvenli olduğunu ifade etti.

Bununla beraber, en önemli konulardan olan havalandırma ve klima sistemlerinin de otobüs veya trenlerde büyük riske sebep olabileceğini düşünen Prof. Dr. Tevfik Özlü, uçaklarda bulunan havalandırmanın diğer ulaşım türlerine göre çok daha güvenilir olduğunu belirtti.

Yine de uçakla seyahat edecek yolcular için firmaların orta koltuğu boş bırakma çözümünün kesinlikle yeterli olmayacağını ifade eden Özlü, yolcuların maskesiz içeri alınmaması, göz koruyucu ya da gözlük benzeri ekipmanları kullanmasının zorunlu hale getirilmesi, yüzü koruyan siper başlıkların kullanılmasının teşviki ve gerekirse eldiven kullanması gibi birçok önlemin daha alınması gerektiğini söyledi.

Havalimanlarında gerekli önlemlerin alındığını, teknolojik ve sağlık altyapımızın da yolculuk öncesinde ve sonrasında test yaparak hızlı sonuçlar elde etme konusunda yeterli olduğunu belirten Prof. Dr. Tevfik Özlü’nün diğer birkaç tavsiyesi daha var.

Prof. Dr. Tevfik Özlü'nün şehirlerarası yolculuklar için diğer önerileri