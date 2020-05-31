Koronavirüsün ABD'de Öldürme Oranını Gösteren Grafik

Dünyada etkisini son 4 ayda yoğun bir şekilde hissettiren koronavirüs salgını, 370 bin ölüme sebep olurken bu salgının en çok etkilenen ülkelerden biri de ABD oldu. 4 ay içerisinde ABD'de 100 binden fazla insan koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Bu sebeple geçtiğimiz günlerde ABD'de koronavirüsün diğer hastalıklara göre öldürme oranının gösterildiği bir grafik yayınlandı.

İlk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından geçen hafta, 4. ayı geride bırakan ABD'de ölen insanların sayısı 100 bini geçmiş durumda. Salgının kısa süre içerisinde bu kadar fazla ölüme sebep olması nedeniyle Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri, geçen senelerin Şubat ve Mayıs ayları arasında normal hastalıklardan ölen insanların sayılarını koronavirüs ölümleri ile karşılaştırarak bir veri tabanı oluşturdular. Çıkan sonuçlara göre koronavirüsü, ölüme sebebiyet veren yaygın hastalıkların birçoğunu geride bıraktı.

Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri tarafından oluşturulan bu grafikte, son 5 yılın Şubat ve Mart ayları arasında ABD vatandaşlarının en çok hangi sebeplerden dolayı hayatını kaybettiğini görüyoruz. Ayrıca bugün Josh Hopkins Üniversitesi'nden alınan verilere göre de ABD'deki toplam koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 103,815'i bulmuş durumda.

Koronavirüsün, ABD'de Diğer Hastalıklara Göre Öldürme Oranını Gösteren Grafik:

Gördüğümüz bu grafikte ilk sırayı son beş yılda 216,082 ölümle kalp hastalıkları alıyor. Fakat geçen hafta çıkan ve ABD'deki haftalık olarak en çok ölüme sebep olan hastalıkların yer aldığı bir diğer grafiğe göre, COVID-19 şu an ABD'de en çok öldürücülüğe sahip hastalık olarak görülüyor. Elimizde bulunan grafikte kanser, kalp hastalıklarından sonra 195,983 ölümle ikinci sırada yer alıyor. COVID-19 hastalığı ise kalp rahatsızlıkları ve kanserden sonra 103,815 ölüm ile üçüncü olarak, ABD'de son beş yılın en öldürücü üç hastalığından biri olmuş oluyor. Bu sayede COVID-19, ABD'de çok sık görülen diyabet ve beyin damarları hastalıkları gibi yaygın ölüm sebeplerini de geride bırakıyor.

Ayrıca grafikten elde edilen verile göre normal grip hastalığı, son beş yılda sadece 21,106 ölümle koronavirüsün dört ayda sebep öldüğü ölüm sayısının, beş yılda sadece yüzde beşi civarına yaklaşabiliyor. Bu durum bize COVID-19 hastalığının, normal virüse göre ne denli ölümcül ve tehlikeli olduğunu gösteriyor.