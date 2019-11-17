Uçaklar Hakkında Muhtemelen Bilmediğini 10 İlginç Bilgi

Uçaklar dünyayı küçülten en önemli araçlardır. En az bir defa uçmuş bir kişinin bile uçakta gözüne çarpan birçok küçük ayrıntı olmuştur. Biz de bu küçük ayrıntılardan en önemli 10 tanesini sizler için derledik.

Uçaklar herkesin hayatında kullanmak zorunda kaldığı veya kalabileceği, ulaşımı kolaylaştıran araçlardır. İster haftada birkaç kez uçuyor ister yalnızca birkaç defa uçağa binmiş olun, mutlaka bu araçlarda gözünüze çarpmış olan fakat ne olduğunu bilmediğiniz bazı kısımlar veya bilgisine ulaşmak istediğiniz şeyler olmuştur. Biz de uçaklar hakkında en çok merak edilen ilginç bilgileri listeledik.

1- Kanatlardaki Kancalar

Birçok uçakta acil durum çıkışı uçak kanadının üzerine açılmaktadır. Acil bir durumda kanadın üzerinde yürüyen yolcular kayıp düşmesin diye bir halat gerilmektedir. O halat, işte yukarıdaki resimde görmüş olduğunuz parçaya kancalar ile gerilmektedir.

2- Kokpitteki Balta

Birçok ülkenin yasalarına göre balta, bir acil durum aletidir ve cam olan araçlarda bulunmaktadır. Acil durumlar için balta, pilotların olduğu bölümde mutlaka olmalıdır.

3- Pencerelerdeki Delikler

Uçak camı üç ayrı katmandan oluşmaktadır. Dış cam basıncı dengelemekte, orta cam içeride hasar oluşmasını önlemekte üzerinde delik olan iç cam ise hava akışını kontrol etmektedir.

4- Yardımcı Üniteler

Uçaklarda motorların çalışmadığı zamanlarda bir gürültü meydana gelir. İşte bunlar APU adı verilen yardımcı üniteler tarafından çıkarılır. Bunlar, motorların çalışmasını başlatabilecek sistemlerdir.

5- Hava Polisi

Fransa ve ABD’de uçuşlarda bir de polis eşlik eder. Bu hava polisi, herhangi bir terör saldırısına karşı uçakta bulunur.

6- Mürettebatın Dinlenme Kompartmanı

Bazı uçaklar gizli odalara sahiptirler. Bu odalarda kabin memurları uçuş sırasında rahatlamak ve dinlenmektedirler.

7- Acil Çıkış Kapısı

Acil çıkış kapısındaki kolların varlık sebebi, eğer uçak gövdesinde bir panik olursa uçaktan aşağı kimsenin düşmemesi için kullanılan ek kısımlardır..

8- Havalandırma Sistemi

Hiç uçakta soluduğumuz havanın nereden geldiğini düşündünüz mü? Aslında uçaktaki hava, tavanda bulunan kompresörler vasıtasıyla uçağın içine dağıtılmaktadır.

9- Cooper Kulakçığı

Dan Cooper isimli bir uçak korsanından sonra Boeing ve Airbus “Cooper kulakçığı” olarak bilinen bu parçayı uçaklarına ekledi. Cooper, bir uçağı kaçırmış, fidye almış ve uçak havadayken paraşütle atlamıştı. Cooper kulakçığı olan uçaklarda kapılar uçuş sırasında açılmıyorlar.

10- Siyah Üçgen

Bazı uçaklarda bulunan bu küçük siyah üçgenler kaptanın uçuş pozisyonunu daha iyi kavrayabilmesi için yapılmış. Çünkü bu işaretler, kanatların olduğu yerleri belirtiyorlarmış.