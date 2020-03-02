Uçaklarda Neden Dizüstü Bilgisayar Kullanmamalısınız?

Pat Cassidy isimli bir kişi, Delta Havayolları'nı kullanarak seyahate çıktı. Önündeki koltuğun arkasında bulunan masaya MacBook'unu koyan Cassidy, öndeki yolcunun koltuğunu geriye yatırmasıyla MacBook'una veda etmek zorunda kaldı.

Pat Cassidy isimli bir kişi, ABD merkezli Delta Havayolları'nı kullanarak olağan bir yolculuk yapmak istedi. Uçuş boyunca kendisini oyalamak için sahip olduğu MacBook'unu açan Cassidy, öndeki yolcunun koltuğunu yatırmasıyla birlikte hayatının şokunu yaşadı.

Cassidy, dizüstü bilgisayarını öndeki koltuğun arkasına monte edilmiş olan küçük masaya koymuştu ve koltuğun yatmasıyla sıkışan MacBook'un ekranı kullanılamaz hale geldi.

Yaşanan olaydan sonra MacBook'un ekranı bu hale geldi

Yukarıdaki görüntüde de görebileceğiniz gibi Cassidy'nin dizüstü bilgisayarının ekranı tamamen kırılmış. Yaşadıklarını Twitter üzerinden anlatmaya başlayan Cassidy, bu olaydan sonra uçuş görevlilerinin yanına geldiğini, Macbook'unun durumunu çok da önemsemeyerek öndeki yolcunun böyle bir hakkının olduğunu söylediklerini ifade etti. İddialara göre uçuş görevlileri, Cassidy ile ilgilenmeyerek öndeki yolcunun iyi olup olmadığını sormuşlardı.

Yaşadığı olayı Twitter üzerinden anlatmaya devam eden Cassidy, Delta Havayolları'nın bu konuyla ilgili herhangi bir uyarı koymadığını, belki bu olayın bir kez daha yaşanmaması için bundan sonraki süreçte çeşitli önlemlerin alınabileceğini söyledi. Twitter paylaşımlarına Delta Havayolları'nı da etiketleyen Cassidy, yetkililerin ilgisini çekmeyi başardı. Delta Havayolları Cassidy'den, durumla ilgili olarak kendilerine mesaj atmasını istedi.

Görünüşe göre Delta Havayolları, Cassidy'nin mağduriyetini gidermek istiyor. Çünkü Delta Havayolları'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda hasar tespiti için gerekli görüşmelerin yapılacağı ifade ediliyordu. Cassidy, Delta Havayolları ile görüşmesi sırasında tweetlerine ara verdi. Bir süre sonra yeniden paylaşım yapan Cassidy, yaşanan olayın nasıl sonuçlandığını açıkladı.

Cassidy, Delta Havayolları ile yaptığı görüşme sonrasında kendisine ücretsiz olarak 7.500 mil hediye edildiğini açıkladı. Bu ödül, sadece 75 dolar değerindeydi. Cassidy, bu durumdan çok da memnun değildi ancak yapabileceği başka bir şeyin olmadığının da farkındaydı. Mağdur yolcunun MacBook'unun akıbetinin ne olacağı ise şu an için belirsizliğini koruyor.