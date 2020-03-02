Apple'a yakınlığıyla bilinen Ming-Chi Kuo, bazı yeni açıklamalar yaptı. Corona virüsü nedeniyle hayatın durduğu Çin'deki iPhone üretimlerine değinen Kuo, Apple'ın bir aylık iPhone lensi stoğunun kaldığını ve iPhone üretiminin mayıstan önce başlama ihtimalinin olmadığını söylüyor.

Dünya bir süredir Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp, kısa bir süre içerisinde de onlarca ülkeye yayılan Corona virüsünü konuşuyor. Çin başta olmak üzere pek çok ülkedeki yaşamı olumsuz etkileyen virüs salgını, özellikle de teknoloji devlerini derinden etkiliyor. Çünkü Çin, bugün küresel ticaretin bir numaralı lokasyonu ve hemen hemen her şirket, üretimini Çin'de yapıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple da Çin'de üretim yapan şirketlerden bir tanesi. Dolayısıyla Çin'de yaşanan sorunlar, Apple'ı doğrudan etkiledi. Hatta şirket CEO'su Tim Cook, geçtiğimiz dönemlerde yaptığı açıklamalarda corona virüsü salgını nedeniyle gelir hedefine ulaşılamayacağını açıkladı. Şimdi ortaya atılan iddialarsa Apple'ın önümüzdeki günlerde ciddi sorunlar yaşayabileceğini gözler önüne seriyor.

Apple'ın elinde bir ay yetecek kadar kamera lensi kaldı

Deneyimli bir Apple analisti olan Ming-Chi Kuo, teknoloji tutkunlarının yakından tanıdığı bir isim. Apple ile ilgili olarak hazırladığı raporlar ve söylentilerle dikkatleri üzerine çeken Kuo, Apple konusunda çoğunlukla doğru tahminlerde bulunuyor. Dolayısıyla Kuo'nun yaptığı açıklamalar, teknoloji tutkunları tarafından dikkate alınıyor.

Ming-Chi Kuo'nun açıklamalarına göre Apple'ın iPhone üretiminde bir süredir yaşadığı sorunlar, hemen çözülebilecek gibi görünmüyor. Corona virüsü nedeniyle hayatın durduğu Çin'de bir süre daha sorunlar yaşanacağını ifade eden Kuo, iPhone üretiminin 2020'nin ikinci çeyreğine kadar şu an ki yavaşlıkta devam edeceğini ve herhangi bir iyileşme sürecine girilmeyeceğini söylüyor.

Kuo'nun açıklamalarına göre Apple'ın elinde şu an için, sadece bir ay yetebilecek kadar iPhone lensi bulunuyor. Üretiminse en erken mayıs ayında başlayabileceğini söyleyen Kuo, Apple'ın bir süreliğine -bir ihtimal- satış yapamayabileceğini ifade ediyor. Bu durum, Apple için büyük bir risk oluştururken tüketiciler için de istenmeyen sorunlara yol açabilecek gibi görünüyor. Çünkü piyasadaki iPhone sayısının azalması, telefonların fiyatlarını ciddi anlamda yükseltebilir.

Apple bir süredir, yaklaşmakta olan yeni iPhone modeli ile gündemde. Şu an için herhangi bir doğrulamanın yapılmadığı bu iPhone modeli, iddialara göre uygun fiyatlı bir model olarak karşımıza çıkacak. Ancak Çin'de yaşanan sorunlar, yaklaşmakta olan bu iPhone modelinin gecikabileceğini de düşündürüyor. Kuo'nun açıklamalarına göre mevcut koşullar altında söz konusu iPhone modelinin tanıtımı büyük ihtimalle gecikecek.