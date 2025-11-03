Tümü Webekno
Elon Musk Açıkladı: "Uçan" Otomobil Tesla Roadster Bu Yıl Tanıtılacak

Elon Musk, ilk olarak 2017'de tanıttığı Tesla Roadster'ın yıllar süren sessizliğin ardından bu yıl tanıtılacağını söyledi.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Yıllardır efsane hâline gelen Tesla Roadster yeniden gündemde. 2017’de tanıtılan ve o dönem 0’dan 100 km’ye 1.9 saniyede çıkan, hızı ise 400 km/s hızı aşan süper otomobil olarak duyurulan Roadster, bir türlü üretim bandına girememişti. Elon Musk bugün ise yıllar süren sessizliğin ardından “Uçan” Tesla Roadster'ın bu yıl tanıtılabileceğini söyledi.

Musk, Joe Rogan’ın podcast’inde yaptığı açıklamalarda yeni Roadster’ın “akıl almaz teknolojilerle” donatıldığını ve tanıtımının “unutulmaz” olacağını söyledi ancak “uçma” meselesi hâlâ muamma. Musk’ın daha önce bahsettiği “SpaceX paketi” iddialarına göre araç, soğuk hava iticileriyle (mini roket motorları) kısa süreli havalanma kabiliyetine sahip olabilir.

Tesla Roadster gerçekten "uçabilir" mi?

Tesla Roadster

Uzmanlar ise bu iddialara temkinli yaklaşıyor. Gerçek anlamda “uçan” bir araba, yolda giderken havalanabilen bir araç demek ve bu, mevcut elektrikli otomobil teknolojisiyle oldukça zor. Tesla’nın daha önceki patentleri ise Roadster’ın güçlü fan sistemleriyle kısa süreli “havalanma” veya “hover” etkisi yaratabileceğini gösteriyor.

Bu da Roadster’ın birkaç metre havada süzülmesinden çok, yerden hafifçe yükselmesi anlamına geliyor olabilir. Yani “uçan araba” değil, “zıplayan süper otomobil.” bile diyebiliriz. Tesla’nın yıllardır geciken bu hayali bu kez gerçeğe dönüşecek mi yoksa Musk’ın bir başka çılgın vaadi olarak mı kalacak, artık bunu yıl sonunda öğreneceğiz.

