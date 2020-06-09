Bilim kurgularda görebileceğiniz bir hayal daha gerçek oluyor. Artık uçan taksilerle seyahat etmek mümkün olacak. Yolcu taşıyabilecek uçan taksi sistemi eHang 216, Çin'de tanıtıldı.

Hepimizin yıllardır olmasını hayal ettiği uçan taksiler gerçek oluyor. İnsanları taşıyarak seyahat edilmesine olanak sağlayan yeni taksi aslında bir drone. Kapasite ve boyut olarak oldukça tatmin edici ve yeterli olan uçan taksi, bu hafta Çin’in Guangzhou şehrinde tanıtıldı. Daha önce bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz ve keşke gerçek olsa dediğimiz bu yeniliğin arkasındaki firmaysa eHang isimli bir şirket.

eHang'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre eHang 216 isimli uçan taksi, saate 130 kilometre seviyesine kadar bir hız performansı sergileyebiliyor. Ayrıca teknoloji harikası eHang 216 ile seyahat ederken 4G ve 5G bağlantılarını kullanmanın mümkün olacağını da söylemiş olalım.

eHang 216, 220 kiloya kadar yolcu taşıyabiliyor:

Firma yetkilileri tarafından paylaşılan bilgilere göre eHang 216, 220 kilo ağırlığa kadar yolcu taşıyabiliyor. Tamamen elektrikle çalışan ve bir saatte tam dolu bataryaya ulaşan bu teknoloji harikasının sahip olduğu otonom uçuş teknolojisi sayesinde insan kaynaklı hiçbir hatadan etkilenmeyeceği de paylaşılan detaylar arasında. eHang 216 ile ilgili diğer önemli noktaları da açıklayan şirket yetkilileri, uçan taksiyle ilgili herhangi bir kontrol ya da çalışma endişelerinin olmadığını ve bu yeni teknolojik çözümün Çin Sivil Havacılık Yönetimi tarafından da onay aldığını ifade ediyor.

Firmanın CEO’su ve eHang departmanının kurucusu olan Hu Huazhi, eHang sayesinde artık ulaşımda çağ atlanacağını ve buna ek olarak sundukları bu çözümün sivil hava taşımacılığı teknolojilerine ve lojistiğe yeni bir soluk getireceğini belirtiyor.

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