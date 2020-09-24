Bugün sizlere 6 Android 4 de iOS olmak üzere kısa süreliğine ücretsiz olan 10 oyun ve uygulamayı tanıtacağız. Sadece Android kısmındaki uygulamaların fiyatının 132 TL olduğunu söyleyelim.

Sizlere, düzenli olarak her platformda ücretsiz oyun ve uygulamaları sunmaya çalışıyoruz. Bazı platformlarda daha fazla oyun ücretsiz olurken bazı platformlarda ise çok daha nadir rastlıyoruz. Bugün ise sizlere hem Android hem de iOS işletim sistemini kullanan kullanıcılar için kısa süreliğine ücretsiz olan oyun ve uygulamaları listeleyeceğiz.

Apple App Store ve Google Play Store’dan indirebileceğiniz uygulamalar, normalde ücretli olmasına rağmen kısa süreliğine tamamen ücretsiz olmuş durumda. Yani bu uygulamaları bir kez ücretsiz aldığınızda, sonsuza kadar size ait olacak.

Not: Başlıkta da yer alan fiyatlar sadece Android uygulamaları için geçerlidir. O oyunların da fiyatıyla beraber listemizdeki oyun ve uygulamaların fiyatı çok daha fazla olacaktır.

Kısa süreliğine ücretsiz olan Android uygulamaları

Aveyond 3-1 Lord of Twilight

Önceki fiyatı: 42,99 TL

Kategori: Aksiyon ve Macera

Boyut: Cihaza göre değişiyor

Ortalama: 4,0

Kehanetlerin, büyücülerin yer aldığı, hikaye tabanlı bir platform oyunu arıyorsanız, bu oyun hoşunuza gidecektir.

Peppa: Fun in the amusement park

Önceki fiyatı: 9,99 TL

Kategori: Macera

Boyut: 72 MB

Ortalama: 4,1

Özellikle küçük yaş aralığına sahip minik kardeşlerimiz için geliştirilen oyun, pek çok farklı alana eğlenceli vakit geçirmenizi sağlıyor.

RowRow

Önceki fiyatı: 5,89 TL

Kategori: Bulmaca

Boyut: 16 MB

Ortalama: 4,1

Zorlu Puzzle oyunlarını oynamaktan keyif alıyorsanız RowRow güzel bir alternatif olabilir. Minimalist bir tasarıma sahip olan oyun, boş zamanlarınızı geçirmenizi sağlayacak.

Buggy Backup Pro

Önceki fiyatı: 40,99 TL

Kategori: Verimlilik

Boyut: 3 MB

Ortalama: 4,5

Eğer kendinize bir uygulama yöneticisi arıyorsanız, Buggy Backup Pro güzel bir alternatif olacaktır. Önemli bilgilerinizi yedeklemek dahil pek çok özelliği yapabildiğiniz uygulamaya bir şans verebilirsiniz.

Todo Tasks Reminder Pro + Widget

Önceki fiyatı: 30,99 TL

Kategori: Verimlilik

Boyut: 7,2 MB

Ortalama: 4,3

Projelerinizi planlı bir şekilde kontrol altında tutmanızı sağlayacak Todo Tasks Reminder Pro + Widget; hatırlatma, yedekleme gibi önemli özellikleri sunuyor.

80s Music Radio Pro

Önceki fiyatı: 1,62 TL

Kategori: Müzik ve Ses

Boyut: 1,2 MB

Ortalama: 4,0

80’lerde pop, rock gibi müzik türlerinde yayın yapan radyo programlarını yeniden dinlemenizi sağlayan 80s Music Radio Pro, bu tarz müzikleri sevenleri fazlasıyla memnun edecektir.

Kısa süreliğine ücretsiz olan iOS uygulamaları

Worry-eater Dada Land

Kategori: Oyun

Boyut: 327,4 MB

Ortalama: 2,0

Eğer küçük kardeşlerinize bir oyun arıyorsanız, 80 zorlu görevin yer aldığı ve beceri gerektiren bu oyuna bir şans verebilirsiniz.

Spiral Episode

Kategori: Oyun

Boyut: 410,8 MB

Ortalama: 4,6

Konsol oyunlarında göreceğimiz kalitede sağlam 3D grafiklere sahip bu oyun, aksiyon ve hikaye tabanlı yapısıyla beğeni topluyor.

Cytus II

Kategori: Oyun

Boyut: 2,8 GB

Ortalama: 4,8

Rayark Games’in oluşturduğu müzik ritim uygulaması olan Cytus II, oyun oynarken müzik dinlemeyi seven kişilerin tercihi olacaktır.

Timity - The Time Calculator

Kategori: Üretkenlik uygulaması

Boyut: 11,5 MB

Ortalama: 4,4

Geçmişte gerçekleşen veya gelecekte gerçekleşecek bir olayla şimdiki zamanı kıyaslamanızı sağlayan Timity, zamanlama konusunda planlama yapmanızı sağlıyor.