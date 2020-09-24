Sizlere, düzenli olarak her platformda ücretsiz oyun ve uygulamaları sunmaya çalışıyoruz. Bazı platformlarda daha fazla oyun ücretsiz olurken bazı platformlarda ise çok daha nadir rastlıyoruz. Bugün ise sizlere hem Android hem de iOS işletim sistemini kullanan kullanıcılar için kısa süreliğine ücretsiz olan oyun ve uygulamaları listeleyeceğiz.
Apple App Store ve Google Play Store’dan indirebileceğiniz uygulamalar, normalde ücretli olmasına rağmen kısa süreliğine tamamen ücretsiz olmuş durumda. Yani bu uygulamaları bir kez ücretsiz aldığınızda, sonsuza kadar size ait olacak.
Not: Başlıkta da yer alan fiyatlar sadece Android uygulamaları için geçerlidir. O oyunların da fiyatıyla beraber listemizdeki oyun ve uygulamaların fiyatı çok daha fazla olacaktır.
Kısa süreliğine ücretsiz olan Android uygulamaları
Aveyond 3-1 Lord of Twilight
- Önceki fiyatı: 42,99 TL
- Kategori: Aksiyon ve Macera
- Boyut: Cihaza göre değişiyor
- Ortalama: 4,0
Kehanetlerin, büyücülerin yer aldığı, hikaye tabanlı bir platform oyunu arıyorsanız, bu oyun hoşunuza gidecektir.
Peppa: Fun in the amusement park
- Önceki fiyatı: 9,99 TL
- Kategori: Macera
- Boyut: 72 MB
- Ortalama: 4,1
Özellikle küçük yaş aralığına sahip minik kardeşlerimiz için geliştirilen oyun, pek çok farklı alana eğlenceli vakit geçirmenizi sağlıyor.
RowRow
- Önceki fiyatı: 5,89 TL
- Kategori: Bulmaca
- Boyut: 16 MB
- Ortalama: 4,1
Zorlu Puzzle oyunlarını oynamaktan keyif alıyorsanız RowRow güzel bir alternatif olabilir. Minimalist bir tasarıma sahip olan oyun, boş zamanlarınızı geçirmenizi sağlayacak.
Buggy Backup Pro
- Önceki fiyatı: 40,99 TL
- Kategori: Verimlilik
- Boyut: 3 MB
- Ortalama: 4,5
Eğer kendinize bir uygulama yöneticisi arıyorsanız, Buggy Backup Pro güzel bir alternatif olacaktır. Önemli bilgilerinizi yedeklemek dahil pek çok özelliği yapabildiğiniz uygulamaya bir şans verebilirsiniz.
Todo Tasks Reminder Pro + Widget
- Önceki fiyatı: 30,99 TL
- Kategori: Verimlilik
- Boyut: 7,2 MB
- Ortalama: 4,3
Projelerinizi planlı bir şekilde kontrol altında tutmanızı sağlayacak Todo Tasks Reminder Pro + Widget; hatırlatma, yedekleme gibi önemli özellikleri sunuyor.
80s Music Radio Pro
- Önceki fiyatı: 1,62 TL
- Kategori: Müzik ve Ses
- Boyut: 1,2 MB
- Ortalama: 4,0
80’lerde pop, rock gibi müzik türlerinde yayın yapan radyo programlarını yeniden dinlemenizi sağlayan 80s Music Radio Pro, bu tarz müzikleri sevenleri fazlasıyla memnun edecektir.
Kısa süreliğine ücretsiz olan iOS uygulamaları
Worry-eater Dada Land
- Kategori: Oyun
- Boyut: 327,4 MB
- Ortalama: 2,0
Eğer küçük kardeşlerinize bir oyun arıyorsanız, 80 zorlu görevin yer aldığı ve beceri gerektiren bu oyuna bir şans verebilirsiniz.
Spiral Episode
- Kategori: Oyun
- Boyut: 410,8 MB
- Ortalama: 4,6
Konsol oyunlarında göreceğimiz kalitede sağlam 3D grafiklere sahip bu oyun, aksiyon ve hikaye tabanlı yapısıyla beğeni topluyor.
Cytus II
- Kategori: Oyun
- Boyut: 2,8 GB
- Ortalama: 4,8
Rayark Games’in oluşturduğu müzik ritim uygulaması olan Cytus II, oyun oynarken müzik dinlemeyi seven kişilerin tercihi olacaktır.
Timity - The Time Calculator
- Kategori: Üretkenlik uygulaması
- Boyut: 11,5 MB
- Ortalama: 4,4
Geçmişte gerçekleşen veya gelecekte gerçekleşecek bir olayla şimdiki zamanı kıyaslamanızı sağlayan Timity, zamanlama konusunda planlama yapmanızı sağlıyor.