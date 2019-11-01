Android kullanıcılarının en çok sevdiği liste yeniden karşınızda. İşte bu haftanın kısa süreliğine ücretsiz olarak indirilebilen Android oyunları.

Webtekno olarak sizlerle sık sık paylaştığımız ücretsiz şekilde edinebileceğiniz uygulamaları ve oyunları içeren haber serimize yeniden hoş geldiniz. Bu hafta sizlere kaliteli ve eğlenceli vakit geçirmenizi sağlayacak 7 ücretli oyunu sunuyoruz.

Hatırlatalım ki bu oyunlar sınırlı süreyle ücretsiz durumdalar. Yani almak için elinizi çabuk tutun. Gelin daha fazla vakit kaybetmeden bu hafta ücretsiz olan 7 Android oyuna yakından bakalım.

1. PEG

Normal fiyatı: 6,69 TL

PEG, zamanında oynadığımız Solo Test oyununun gelişmiş bir versiyonu olarak açıklanabilir. Oyunda iki ayrı renkte taş bulunuyor. Mavi taşlar mavileri, kırmızı taşlar kırmızıları yiyebiliyor. Oyunda bir mavi bir kırmızı taş bırakana kadar oynamanız bekleniyor. Ayrıca PEG, Solo Test gibi yalnızca tek bir dizilime sahip değil. Oyun içinde birçok farklı seviyede ve zorlukta bölüm bulunuyor. PEG’i indirmek için aşağıda bulunan bağlantıya tıklayarak oyunun Google Play Store sayfasına ulaşabilirsiniz.

2. Slenderman RE

Normal fiyatı: 8,29 TL

Slenderman RE için bir zamanların efsane oyunu Slender Man’in telefon versiyonu diyebiliriz. Oyun, yorumlara göre birçok mobil Slenderman oyunu arasında en üst seviyede yer alıyor. Slenderman RE’yi telefonunuza indirmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

3. Empire Warriors Premium: Tower Defense Games

Normal fiyatı: 1,19 TL

Belli bir alanı korumaya çalıştığınız strateji oyunlarını seviyorsanız bu oyuna bir şans vermelisiniz. Birçok mobil strateji oyununun sağlayamadığı görüntü kalitesini ve eğlenceyi sunan Empire Warriors, çeşit çeşit kahramana ve kuleye ev sahipliği yapıyor. Bu sürükleyici strateji oyunun indirmek için aşağıda bulunan bağlantıya tıklayabilirsiniz.

4. Rescue the Enchanter (Büyücüyü Kurtar)

Normal fiyatı: 28,99 TL

Macera ve bulmaca türünü birbiriyle bağdaştıran Büyücüyü Kurtar, özellikle grafikleriyle ve müziğiyle oyuncuların ilgisini çekmeyi başarmış bir oyun. Oyunda saklı ipuçlarını ve bulmacaları çözerek hikâyeyi tamamlamayı hedefliyorsunuz. Normal fiyatı 28,99 TL olan bu oyunu almamanız için hiçbir neden bulunmuyor. Aşağıdaki bağlantıyı kullanarak Play Store sayfasına erişebilirsiniz.

5. Darkland

Normal fiyatı: 0,79 TL

Darkland, 100.000’den fazla indirmeye ve birçok olumlu yoruma ev sahipliği yapan muhteşem bir platform oyunu. Oyunda diğer platform oyunlarından farklı olarak herhangi bir zıplama ya da yönlendirme tuşu bulunmuyor. Karakteri yönetmek için yapmanız gereken tek şey ekrana dokunmak. Ayrıca diğer platform oyunlarına göre daha zor olduğunu söyleyebileceğimiz oyuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

6. Super Hero Factory Inc Pro

Normal fiyatı: 2 TL

Yaşamın mahvedildiği ve kötülüğün egemen hâle geldiği bir dünyada herkes pes etmiştir. Super Hero Factory Inc, böyle bir dünyada bir yeraltı laboratuvarı oluşturmanızı ve burada en hızlı, en güçlü ve en sadık süper kahramanları üretmenize imkân veriyor. Birçok oyundan farklı bir konuya sahip olan oyunu aşağıdaki bağlantıya tıklayarak indirebilirsiniz.

7. One Line Deluxe VIP

Normal fiyatı: 10,99 TL

One Line Deluxe, özellikle beyninin sınırlarını zorlayarak planlama yapmayı sevenlerin hoşlanabileceği tarzdan bir oyun. Oyundaki amacınız, ekranda gözüken tüm noktaları yalnızca tek bir hareketle bir çizgiden geçirmek. Beyninizin açılmasını sağlayacak oyunu indirmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Google Play Store indirimlerinde ücretsiz olarak sunulan oyunları sizlerle paylaştığımız yazımızın sonuna geldik. Beğendiğiniz oyunları yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Ücretsiz oyun ve uygulamaları sizlerle paylaşmaya önümüzdeki günlerde devam edeceğiz. Kaçırmamak için takipte kalın :)